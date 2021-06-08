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8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?

Geçtiğimiz günlerde araştırılmaya başlanan Salı TRT 1 yayın akışında neler var? hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler 8 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde yer alıyor. Salı TRT 1 yayın akışında neler var? haberimizi okuyarak merak ettiğiniz tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:03
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
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TRT 1 yayın akışı içerisinde 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını (Canlı)

00:30 Payitaht "Abdülhamid"

02:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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