İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?

Türkiye basınında kritik öneme sahip olan Salı TRT 1 yayın akışında ne var? hakkındaki haberimize dair güncel ayrıntılar basına aktarılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 8 Haziran günü yayınladığımız haberimizi okuyarak, Salı TRT 1 yayın akışında ne var? konusunda yeni bilgileri edinin.

08 Haziran 2021 Salı 06:02
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
Takip Et:

TRT 1 yayın akışı içerisinde 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 1 Haziran 2021 Salı günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 1 Haziran 2021 Salı yayın akışı

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:55 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

22:30 Cumhurbaşkanı Özel Yayını (Canlı)

00:30 Payitaht "Abdülhamid"

02:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03:40 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi


Son Güncelleme: 08.06.2021 06:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?

Popüler Haberler

Bugün ATV ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı
ATV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? ATV 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı
Kanal D 8 Haziran 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında ne var?
TV8 canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışı
8 Haziran 2021 Salı Fox TV yayın akışında neler var?
8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
Evde bakım maaşı Haziran 2021 ödenmeye başladı mı? 8 Haziran 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Ahhan Şener kimdir? Yer aldığı proje ve oyunlar nelerdir?
İOKBS bursluk sınavı paraları hangi bankadan ödeniyor? İOKBS burs kartları hangi bankadan alınır?
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 6 Haziran 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
8 Haziran 2021 Salı Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
HES kodu neden gelmiyor? HES kodu alma işlemleri
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
8 Haziran 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.