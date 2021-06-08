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8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 8 Haziran 2021 Salı günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

08 Haziran 2021 Salı 21:09
8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Kaptan Amerika: Kış Askeri

22:45 Kaptan Amerika: Kış Askeri

01:30 Oyunun Sonu

03:15 Gelinim Mutfakta

05:15 Güllerin Savaşı

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında Salı günü gündüz kuşağında yayınlar Sihirli Annem ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen yarışma Gelinim Mutfakta yer alırken akşam kuşağında Hekimoğlu dizisi ekranlara geliyor. Kanal D 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 8 Haziran 2021 Salı günü Hekimoğlu dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 8 Haziran 2021 Salı günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 08.06.2021 21:09
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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