8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D 6 Haziran Pazar yayın akışı

01:15Osmanlı: Bir İmparatorluğun...

03:30Müzik Arası

04:30Güllerin Savaşı

07:00Geniş Aile

08:30Konuştukça

09:45Magazin D Pazar

12:00Arda İle Omuz Omuza

13:00Takip 3 : Son Karşılaşma

15:15Camdaki Kız

19:00Kanal D Ana Haber

20:00Çok Güzel Hareketler 2

23:45Uzaylı İstilası

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00'da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 6 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

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