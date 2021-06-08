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8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Haziran 8 Salı tarihli haberimizde Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 18:03
8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00'da Geniş Aile yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 08:30’da Konuştukça programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Programları ilgiyle takip edilen Kanal D'nin 6 Haziran Pazar günü yayın akışını sizler için derledik.

Kanal D 6 Haziran Pazar yayın akışı

  • 01:15Osmanlı: Bir İmparatorluğun...
  • 03:30Müzik Arası
  • 04:30Güllerin Savaşı
  • 07:00Geniş Aile
  • 08:30Konuştukça
  • 09:45Magazin D Pazar
  • 12:00Arda İle Omuz Omuza
  • 13:00Takip 3 : Son Karşılaşma
  • 15:15Camdaki Kız
  • 19:00Kanal D Ana Haber
  • 20:00Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:45Uzaylı İstilası

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
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