İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

8 Haziran 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı

Okurlarımız tarafından merak edilen Salı günü Kanal 7 yayın akışı hakkında kritik gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. konusunda merak ettiğiniz tüm ayrıntıları 8 Haziran 2021 Salı tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 06:01
8 Haziran 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında  Pazar  günü yayın akışı sabah 06.30'da Kanal 7’de Sabah- Hafta Sonu yer alıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Tatlı Bela dizisinin tekrarı izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Pazar günü saatler 21.00 olduğunda sevilen dizi  Yaralı Kalbim yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 6 Haziran Pazar yayın akışı​

  • 06:30 

    Kanal 7’de Sabah
     

  • 07:50 

    Kördüğüm
     

  • 09:50 

    Nermin’in Enfes Mutfağı
     

  • 11:50 

    Tatlı Bela
     

  • 14:20 

    Mutfağım Şahane
     

  • 15:20 

    Masum
     

  • 18:00 

    Kanal 7 Haber Saati
     

  • 19:00 

    Emanet
     

  • 21:20 

    Yaralı Kalbim
     

  • 23:20 

    Ah Kalbim
     

  • 01:20 

    Emanet

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ


Son Güncelleme: 08.06.2021 06:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
Bitmesini hiç istemediğimiz diziler neler?
İştar Gökseven kimdir?
İştar Gökseven kimdir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?
Mehmet Saka kimdir? Mehmet Saka kaç yaşında, aslen nerelidir?

Popüler Haberler

8 Haziran 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?
8 Haziran 2021 Salı günü Kanal 7 yayın akışı
8 Haziran 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
TRT Spor 8 Haziran 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 8 Haziran 2021 Salı
Genç girişimci kredi desteği ve teşvikleri nelerdir? 2021
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
8 Haziran 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Exxen O Adam Oldun Mu yarışma başvuru formu ve başvuru şartları nelerdir?
Beni Bırakma konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Resmi Gazete'de 6 Haziran Pazar bugün hangi haberler var? 6 Haziran Pazar Resmi Gazete atama kararları
Egzama olanlar askerlik yapabilir mi? Egzema askerliğe engelmidir?
Apple iphone'un garanti süresi nasıl öğrenilir?
Kefilsiz kredi çekilir mi, nasıl çekilir? 2021
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 8 Haziran 2021 Salı
Rüyada para alma görmek neye işaret eder?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 8 Haziran 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 8 Haziran 2021 Salı EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.