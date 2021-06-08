İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika
MSB'den açıklama 1 askerimiz şehit...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!
Avrupa Birliği'nden Facebook'a rekabet soruşturması!

8 Haziran 2021 Salı günü Atv yayın akışı

Gürses Gazetesi yazarlarının tüm ayrıntılarıyla araştırdığı Salı günü Atv yayın akışı haberine dair tüm gelişmeleri okumak için siz de hemen şimdi 08.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

08 Haziran 2021 Salı 12:03
8 Haziran 2021 Salı günü Atv yayın akışı
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta sonu haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 6 Haziran Pazar yayın akışı


 

  • 07:30

    ATV'de Hafta Sonu

  • 10:00

    Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

  • 12:00

    Bozkır Arslanı Celaleddin

  • 15:50

    Bir Zamanlar Çukurova

  • 19:00

    Haber Bülteni

  • 20:00

    Kim Milyoner Olmak İster?

  • 00:20

    Karanlığın Dişleri 2

  • 03:00

    Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
 

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.


Son Güncelleme: 08.06.2021 12:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
Cam Tavanlar dizisinin konusu ne? Cam Tavanlar dizisi oyuncuları
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
İçimizden Biri dizisi nerede çekiliyor?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Bülent Çolak kimdir? Oyuncu Bülent Çolak hakkında merak edilenler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
Ada Masalı dizisi Haziran karakteri kimdir? Ayça Ayşin Turan hakkında bilgiler
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?
İpek Tenolcay kimdir, kaç yaşındadır ? Yer aldığı diziler nelerdir?

Popüler Haberler

8 Haziran 2021 Salı günü Atv yayın akışı
8 Haziran 2021 Salı Kanal D yayın akışı: Dizi, film ve programları
8 Haziran 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
8 Haziran 2021 Salı TV8 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
Show TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 8 Haziran 2021 Salı Show TV dizi, film ve programları
Show TV'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Kanal 7'de 8 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 8 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Star TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 8 Haziran 2021 Salı Star TV dizi, film ve programları
9 Haziran 2021 Çarşamba TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 9 Haziran Çarşamba at yarışı programı
2008’den önce sigortalı olan SSK’lı engelli çalışanların erken emekliliği
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi ile yapılan faaliyetler 2021
Arıza hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
AVM'ler cumartesi açık mı, kaça kadar açık?
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
BİM'de satılacak Heifer kablosuz dik süpürge nasıl, alınır mı?
Özel hastanelerin fizik tedavi seans ücretleri 2021
8 Haziran 2021 Salı TV 8 yayın akışında ne var?
Akrep 25. bölüm fragman izle - Akrep 10 Haziran 2021 Perşembe yeni bölüm fragmanı
8 Haziran 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi konusu nedir? Çivi Bombacısı: Londra’yı Sarsan Terörist filmi yorumu ve incelemesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.