8 Haziran 2021 Salı günü Atv yayın akışı

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta sonu haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV 6 Haziran Pazar yayın akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

ATV'de Hafta Sonu 10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet 12:00 Bozkır Arslanı Celaleddin

Bozkır Arslanı Celaleddin 15:50 Bir Zamanlar Çukurova

Bir Zamanlar Çukurova 19:00 Haber Bülteni

Haber Bülteni 20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

Kim Milyoner Olmak İster? 00:20 Karanlığın Dişleri 2

Karanlığın Dişleri 2 03:00 Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.