8 Haziran 2021 Salı ATV yayın akışında neler var?

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.
ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.
ATV 6 Haziran Pazar yayın akışı
07:30ATV'de Hafta Sonu
10:00Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
12:00Bozkır Arslanı Celaleddin
15:50Bir Zamanlar Çukurova
19:00Haber Bülteni
20:00Kim Milyoner Olmak İster?
00:20Karanlığın Dişleri 2
03:00Yerli Dizi : Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
ATV tarihçesi
Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.