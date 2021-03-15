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8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

8-14 Mart haftasında en çok izlenen diziler belli oldu. Televizyon kanallarında yer alan diziler kaçıncı sırada yer aldı. İşte 8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

15 Mart 2021 Pazartesi 22:29
8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
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Geçen hafta TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşan ‘Teşkilat’ 2.bölümün yayınlanmasının ardından milyonlarca izleyicinin beğenisine sunuldu. Diğer yandan ATV ekranlarında yer alan ‘Kuruluş Osman’ ve yine TRT 1 ekranlarında karşımıza çıkan ‘Masumlar Apartmanı’ dizileri uzun süre popülerliğini korumasına rağmen bu hafta düşüş yaşadı.

Bir diğer popüler dizi Sadakatsiz ise ani düşüşü ile bu hafta herkesi şaşırtarak 9.sırada yer aldı.  Somera reytinglerine bakıldığında ise ‘Masumlar Apartmanı’  ‘Sadakatsiz’ ve Fox’un yeni dizisi ‘Masumiyet’ üst sıralarda yer aldı.

İşte 8-14 Mart 2021 haftanın reyting tablosu

TOTAL

1

Teşkilat

TRT 1

Pazar

13.67

2

Bir Zamanlar Çukurova

ATV

Perşembe

12.88

3

Kuruluş: Osman

ATV

Çarşamba

12.76

4

EDHO

ATV

Salı

10.70

5

Masumlar Apartmanı

TRT 1

Salı

10.27

6

Gönül Dağı

TRT 1

Cumartesi

10.23

7

Uyanış: Büyük Selçuklu

TRT 1

Pazartesi

10.11

8

Kırmızı Oda

TV8

Cuma

9.58

9

Sadakatsiz

Kanal D

Çarşamba

9.12

10

Kardeşlerim

ATV

Pazar

8.86

 

AB

1

Teşkilat

TRT 1

Pazar

14.95

2

Masumlar Apartmanı

TRT 1

Salı

13.40

3

Kırmızı Oda

TV8

Cuma

11.16

4

Uyanış: Büyük Selçuklu

TRT 1

Pazartesi

10.96

5

Gönül Dağı

TRT 1

Cumartesi

10.43

6

Kuruluş: Osman

ATV

Çarşamba

9.68

7

EDHO

ATV

Salı

9.30

8

Sadakatsiz

Kanal D

Çarşamba

9.17

9

Bir Zamanlar Çukurova

ATV

Perşembe

8.32

10

Mucize Doktor

FOX

Perşembe

7.97

 

ABC1

1

Teşkilat

TRT 1

Pazar

15.67

2

Masumlar Apartmanı

TRT 1

Salı

13.57

3

Kuruluş: Osman

ATV

Çarşamba

13.44

4

Uyanış: Büyük Selçuklu

TRT 1

Pazartesi

11.88

5

Gönül Dağı

TRT 1

Cumartesi

11.59

6

Bir Zamanlar Çukurova

ATV

Perşembe

11.22

7

Kırmızı Oda

TV8

Cuma

11.21

8

Sadakatsiz

Kanal D

Çarşamba

10.34

9

EDHO

ATV

Salı

9.97

10

Çukur

Show TV

Pazartesi

8.31



Son Güncelleme: 15.03.2021 22:29
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Anahtar Kelimeler:
TeşkilatReyting Sonuçları8-14MartDizi
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