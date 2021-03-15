8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

Geçen hafta TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşan ‘Teşkilat’ 2.bölümün yayınlanmasının ardından milyonlarca izleyicinin beğenisine sunuldu. Diğer yandan ATV ekranlarında yer alan ‘Kuruluş Osman’ ve yine TRT 1 ekranlarında karşımıza çıkan ‘Masumlar Apartmanı’ dizileri uzun süre popülerliğini korumasına rağmen bu hafta düşüş yaşadı.
Bir diğer popüler dizi Sadakatsiz ise ani düşüşü ile bu hafta herkesi şaşırtarak 9.sırada yer aldı. Somera reytinglerine bakıldığında ise ‘Masumlar Apartmanı’ ‘Sadakatsiz’ ve Fox’un yeni dizisi ‘Masumiyet’ üst sıralarda yer aldı.
İşte 8-14 Mart 2021 haftanın reyting tablosu
TOTAL
|
1
|
Teşkilat
|
TRT 1
|
Pazar
|
13.67
|
2
|
Bir Zamanlar Çukurova
|
ATV
|
Perşembe
|
12.88
|
3
|
Kuruluş: Osman
|
ATV
|
Çarşamba
|
12.76
|
4
|
EDHO
|
ATV
|
Salı
|
10.70
|
5
|
Masumlar Apartmanı
|
TRT 1
|
Salı
|
10.27
|
6
|
Gönül Dağı
|
TRT 1
|
Cumartesi
|
10.23
|
7
|
Uyanış: Büyük Selçuklu
|
TRT 1
|
Pazartesi
|
10.11
|
8
|
Kırmızı Oda
|
TV8
|
Cuma
|
9.58
|
9
|
Sadakatsiz
|
Kanal D
|
Çarşamba
|
9.12
|
10
|
Kardeşlerim
|
ATV
|
Pazar
|
8.86
AB
|
1
|
Teşkilat
|
TRT 1
|
Pazar
|
14.95
|
2
|
Masumlar Apartmanı
|
TRT 1
|
Salı
|
13.40
|
3
|
Kırmızı Oda
|
TV8
|
Cuma
|
11.16
|
4
|
Uyanış: Büyük Selçuklu
|
TRT 1
|
Pazartesi
|
10.96
|
5
|
Gönül Dağı
|
TRT 1
|
|
10.43
|
6
|
Kuruluş: Osman
|
ATV
|
Çarşamba
|
9.68
|
7
|
EDHO
|
ATV
|
Salı
|
9.30
|
8
|
Sadakatsiz
|
Kanal D
|
Çarşamba
|
9.17
|
9
|
Bir Zamanlar Çukurova
|
ATV
|
Perşembe
|
8.32
|
10
|
Mucize Doktor
|
FOX
|
Perşembe
|
7.97
ABC1
|
1
|
Teşkilat
|
TRT 1
|
Pazar
|
15.67
|
2
|
Masumlar Apartmanı
|
TRT 1
|
Salı
|
13.57
|
3
|
Kuruluş: Osman
|
ATV
|
Çarşamba
|
13.44
|
4
|
Uyanış: Büyük Selçuklu
|
TRT 1
|
Pazartesi
|
11.88
|
5
|
Gönül Dağı
|
TRT 1
|
Cumartesi
|
11.59
|
6
|
Bir Zamanlar Çukurova
|
ATV
|
Perşembe
|
11.22
|
7
|
Kırmızı Oda
|
TV8
|
Cuma
|
11.21
|
8
|
Sadakatsiz
|
Kanal D
|
Çarşamba
|
10.34
|
9
|
EDHO
|
ATV
|
Salı
|
9.97
|
10
|
Çukur
|
Show TV
|
Pazartesi
|
8.31