8-14 Mart 2021 haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?

Geçen hafta TRT 1 ekranlarında seyircisi ile buluşan ‘Teşkilat’ 2.bölümün yayınlanmasının ardından milyonlarca izleyicinin beğenisine sunuldu. Diğer yandan ATV ekranlarında yer alan ‘Kuruluş Osman’ ve yine TRT 1 ekranlarında karşımıza çıkan ‘Masumlar Apartmanı’ dizileri uzun süre popülerliğini korumasına rağmen bu hafta düşüş yaşadı.

Bir diğer popüler dizi Sadakatsiz ise ani düşüşü ile bu hafta herkesi şaşırtarak 9.sırada yer aldı. Somera reytinglerine bakıldığında ise ‘Masumlar Apartmanı’ ‘Sadakatsiz’ ve Fox’un yeni dizisi ‘Masumiyet’ üst sıralarda yer aldı.

İşte 8-14 Mart 2021 haftanın reyting tablosu

TOTAL

1 Teşkilat TRT 1 Pazar 13.67 2 Bir Zamanlar Çukurova ATV Perşembe 12.88 3 Kuruluş: Osman ATV Çarşamba 12.76 4 EDHO ATV Salı 10.70 5 Masumlar Apartmanı TRT 1 Salı 10.27 6 Gönül Dağı TRT 1 Cumartesi 10.23 7 Uyanış: Büyük Selçuklu TRT 1 Pazartesi 10.11 8 Kırmızı Oda TV8 Cuma 9.58 9 Sadakatsiz Kanal D Çarşamba 9.12 10 Kardeşlerim ATV Pazar 8.86

AB

1 Teşkilat TRT 1 Pazar 14.95 2 Masumlar Apartmanı TRT 1 Salı 13.40 3 Kırmızı Oda TV8 Cuma 11.16 4 Uyanış: Büyük Selçuklu TRT 1 Pazartesi 10.96 5 Gönül Dağı TRT 1 Cumartesi 10.43 6 Kuruluş: Osman ATV Çarşamba 9.68 7 EDHO ATV Salı 9.30 8 Sadakatsiz Kanal D Çarşamba 9.17 9 Bir Zamanlar Çukurova ATV Perşembe 8.32 10 Mucize Doktor FOX Perşembe 7.97

ABC1