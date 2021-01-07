7 Ocak 2021 tarihinde Kalk Gidelim dizisi olacak mı? Kalk Gidelim dizisi neden ekranlarda yok?

Kalk Gidelim Dizisi 7 Ocak 2021 Tarihinde Yayınlanacak Mı? Kalk Gidelim Niçin Ekranlarda Yok?

Kalk Gidelim dizisi izleyicileri dizinin neden yayınlanmadığını ve 7 Ocak 2021 tarihinde yayınlanıp yayınlamayacağını merakla araştırıyorlar.

Kalk Gidelim dizisi 7 Ocak 2021 Perşembe günü ekranlara yayınlanmayacak. Çünkü bu hafta dizi bitti ve final yaptığından dolayı 2021 yılında ekranlara gelmeyecek. Herkes Kalk Gidelim dizisinin neden yayınlanmadığını merakla araştırıyorlar.

Kalk Gidelim dizisi 135. Bölümüyle ekranlara veda etti. TRT ekranlarında yayınlanacak olan milli maç nedeniyle 7 Ocak 2021 perşembe günü kalk gidelim dizisi ekrana gelmeyecek. Kalk Gidelim dizisi izleyicileri dizinin gününde ve saatinde diziyi ekranlarda göremediler.

Kalk Gidelim dizisi 7 Ocak gününde milli maç olmasından dolayı 1 hafta ekranlara zorunlu olarak ara vermiştir. Bu bir haftalık aranın ardından 7 Ocak 2021 Perşembe günü ekranlara kaldığı yerden devam edecektir. TRT 1 kanalı bazı zamanlarda milli maçlar dolayısıyla dizilere ara veriyor. Bundan dolayı Kalk Gidelim dizisi ilerleyen haftalarda milli maçlar olacağından dolayı 1 haftalık ara vereceği ve ertelenen kalk gidelim dizisinin yeni bölümünün 1 hafta sonra kaldığı yerden devam edecektir.

Kalk Gidelim dizisi 3. Sezonuyla ekranlara yeniden dönüyor. Dizinini günü Cumartesi gününden Perşembe gününe alındı.

Kalk Gidelim Dizisi Ne Anlatıyor?

Ailesini arkasında bırakarak İstanbul’a giden Mustafa Ali, sahibi olduğu şirketin batmasıyla para düşkünü karısı ve lüks büyüyen çocuklarıyla köye taşınmak zorunda kalır.

Kalk Gidelim Oyuncularının İsimleri Nedir?

Kalk Gidelim dizisinin oyuncu kadrosundaki isimler izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Ufuk Özkan : Seyfettin Dal

Erkan Sever : Mustafa Ali Dal

Ayça Varlıer : Nurcan Dal

Mehtap Bayri : Sevda Dal

Beyazıt Gülercan : Hacı Hüseyin Dal

Nalan Okçuoğlu : Hatice Dal

Kerim Yağcı : Kahya Bodur Sadık