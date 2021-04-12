İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

7 Melek ne zaman yayınlanacak? 7 Melek fragmanı ve vizyon tarihi

Gündemde geniş yer kaplayan ve kısa sürede büyük ilgi toplayan 7 Melek ne zaman yayınlanacak? 7 Melek fragmanı ve vizyon tarihi gelişmeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 12 Nisan 2021 Pazartesi tarihli haberimizde yeni ayrıntıları okuyarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:59
7 Melek ne zaman yayınlanacak? 7 Melek fragmanı ve vizyon tarihi
Takip Et:

Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe gecesini konu alan 7 melek dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizinin başrol oyunları arasından hepsi birbirinden farklı ve güzel 7 adet kadın oyuncumuz bulunmakta. 7 melek dizisinin ne zaman vizyona gireceği bekleyen izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

7 Melek Filmi Oyuncuları Kadrosu

Türkiye de yaşanan 15 Temmuz darbe gecesini bizlere 7 kadın özel harekat polis memuru karakterini canlandıran oyuncularımız tarafından aktarılacaktır. 7 kahraman polis memurunun yaşadıkların zorlukları ve her birinin ayrı olarak içerisinde bulunduğu duygu ve durumu anlatılan diziye 7 melek ismi verilmiştir. Filmin kadrosunda Pelin Uluksar, Öznur Serçeler ve Burcu Kıratlı gibi pek çok başarılı ve yetenekli kadın oyuncumuz yer alacaktır.

 7 Melek Filmi Oyuncu Kadrosu;

Burcu Kıratlı

23 Temmuz 1989 doğumlu olan güzel oyuncumuz Yeditepe üniversitesi iletişim fakültesi mevzunudur. Daha sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan oyuncumuz 1.67 boyunda 49 kilodur. Burcu kıratlı, Sinan akçıl ile olan evliliği ile çok kez gündeme gelmiştir. Aşk ve Mavi dizisinde mavi karakteri ile karşımıza gelen oyuncumuz birçok izleyici tarafından çok sevilmiştir.

Ferdal Işıl

Ferda ışıl daha 20 li yaşlarının başlarında olan ve oyunculuk sektörüne henüz yeni adımını atan bir oyuncumuzdur. Henüz kendisini ilk defa sahnede göreceğimizden onun ile alakalı detaylı bilgiye sahip olmamaktayız.

Yasemin Öztürk

25 Şubat 1974 doğumlu olan güzel oyuncumuz Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları fakültesinden mevzun olmuştur. 1999 yılından beri canlandırdığı çeşitli karakterlerle ve rollerle karşımızda olan oyuncularımızdandır. Daha önce Behzat Ç., Canım Benim, Kurtlar Vadisi, Üvey Baba gibi dizlerde yer almıştır. 1,72 boyunda olan Yasemin Öztürk Ankara da dünyaya gelmiştir.

Tuğba Melis Türk

 7 eylül 1990, Bulgaristan da dünyaya gelen oyuncumuzu Best Model Of Turkey güzellik yarışmasında aldığı ödül ile tanımış bulunmaktayız. 2004 yılından bugüne kadar uzanan bir oyunculuk serüveni olan oyuncumuzu pek çok dizi ve sinema dünyasında görmüş bulunmaktayız. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tutsak, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun ve Merhamet isimli pek çok yapımda yer almıştır. 2010 yılında Türkiye de en çok izlenen yarışma programlarından olan Survıvor da ünlülüler takımı kadrosunda yer almıştır. 1,76 boyu ile güzelliğiyle dikkat çeken oyuncularımız arasındadır.

Elif Buse Doğan

1993 doğumlu güzel oyuncumuz Kocaeli ilimizde dünyaya gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından 2008 yılında mevzun olan oyuncumuzun asıl mesleği şarkıcılık olarak bilinmekte. 2016 yılında TRT müzikte sunuculuk yapan oyuncumuzu ilk kez 7 Melek filminde izleme fırsatı bulmaktayız.

Pelin Uluksar

25 Eylül 1994 İstanbul doğumlu oyuncumuz Yeditepe üniversitesi tiyatro bölümünden mevzundur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde bir süre çalışmış ve oyunculuk yapmıştır. NO:309, Bir Deli Rüzgar ve Vuslat isimli dizilerde yer almış ve bir çok izleyici tarafından beğenilmiş ve çok sevilmiştir.

Öznur Serçeler

1Ocak 1987 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. 1,67 boyundadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Erkenci Kuş, Dolunay, Muhteşem Yüzyıl, Evli ve Öfkeli, Nuri ve Hayat Devam Ediyor gibi dizilerde yer almasının yanında Her Şey Aşktan, Hayati Tehlike, Deccal ve Karışık Kaset gibi sinema filmlerinde de yer almıştır.

7 Melek Filmi Vizyon Tarihi

 15 Temmuz darbe gecesini konu alan filmin vizyon tarihi olarak birçok izleyici tarafından merak konusu haline gelmekte. 7 den 70 e herkes tarafından beklenen 7 Melek filminin çekimlerine başlandığı bilinmekte. Filmin Şubat 2021 de vizyona girmesi bekleniyor.





Son Güncelleme: 12.04.2021 22:59
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Darbe7Melek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Uyanış Büyük Selçuklu Turan Şah kimdir, gerçek adı nedir? Turan Şah tarihte var mıydı, ne zaman öldü?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?
Yemin Feride neden yok, neden ayrıldı?
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu
Kağıt Ev dizisi ne zaman başlıyor? Kağıt Ev dizisi oyuncuları ve konusu
Survivor 2021 69. bölüm fragmanı izle 13 Nisan 2021 Salı
Survivor 2021 69. bölüm fragmanı izle 13 Nisan 2021 Salı
Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça full izle - 12 Nisan TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm
Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça full izle - 12 Nisan TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm
Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm
Sefirin Kızı 48. bölüm tek parça full izle 12 Nisan Star TV Sefirin Kızı son bölüm

Popüler Haberler

Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 13 Nisan 2021 Salı indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Nisan 2021 ödenmeye başladı mı? 13 Nisan 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Nisan 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Nisan 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Nisan 2021 Salı
Ramazan mesajları; Anlamlı, resimli , hadisli ve ayetli hoş geldin ramazan kutlama mesajları
2021 kapıcı maaşları ne kadar? Kapıcı brüt maaş hesaplama
Evde bakım maaşı ile yaşlı aylığı ne kadar oldu? 2020 zamlı evde bakım maaşı
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakteri kimdir? Ekinsu Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı dizisi Cemile karakteri kimdir? Nazlı Pınar Kaya kimdir, nereli, kaç yaşında?
Star TV Menajerimi Ara dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu?
13 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Gürcistan güncel asgari ücret tutarları 2021
13 Nisan 2021 Salı Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
Ramazan ayında Fetih Suresi okumanın fazileti ve faydaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.