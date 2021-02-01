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7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filminin konusu ne, film nerede çekildi?

Yeni ayrıntıları merak konusu olan 7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filminin konusu ne, film nerede çekildi? haberine dair öğrenmek istediğiniz tüm gelişmeler 01.02.2021 tarihli haberimizde. Hemen okuyarak merakınızı giderebilirsiniz.

01 Şubat 2021 Pazartesi 21:40
7 Melek filmi ne zaman vizyona girecek? 7 Melek filminin konusu ne, film nerede çekildi?
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Ülkemizde yaşanan 15 Temmuz darbe gecesini konu alan 7 melek dizisi şimdiden tüm dikkatleri üzerine topladı. Dizinin başrol oyunları arasından hepsi birbirinden farklı ve güzel 7 adet kadın oyuncumuz bulunmakta. 7 melek dizisinin ne zaman vizyona gireceği bekleyen izleyiciler tarafından merak konusu haline geldi.

7 Melek Filmi Oyuncuları Kadrosu

Türkiye de yaşanan 15 Temmuz darbe gecesini bizlere 7 kadın özel harekat polis memuru karakterini canlandıran oyuncularımız tarafından aktarılacaktır. 7 kahraman polis memurunun yaşadıkların zorlukları ve her birinin ayrı olarak içerisinde bulunduğu duygu ve durumu anlatılan diziye 7 melek ismi verilmiştir. Filmin kadrosunda Pelin Uluksar, Öznur Serçeler ve Burcu Kıratlı gibi pek çok başarılı ve yetenekli kadın oyuncumuz yer alacaktır.

 7 Melek Filmi Oyuncu Kadrosu;

Burcu Kıratlı

23 Temmuz 1989 doğumlu olan güzel oyuncumuz Yeditepe üniversitesi iletişim fakültesi mevzunudur. Daha sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan oyuncumuz 1.67 boyunda 49 kilodur. Burcu kıratlı, Sinan akçıl ile olan evliliği ile çok kez gündeme gelmiştir. Aşk ve Mavi dizisinde mavi karakteri ile karşımıza gelen oyuncumuz birçok izleyici tarafından çok sevilmiştir.

Ferdal Işıl

Ferda ışıl daha 20 li yaşlarının başlarında olan ve oyunculuk sektörüne henüz yeni adımını atan bir oyuncumuzdur. Henüz kendisini ilk defa sahnede göreceğimizden onun ile alakalı detaylı bilgiye sahip olmamaktayız.

Yasemin Öztürk

25 Şubat 1974 doğumlu olan güzel oyuncumuz Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları fakültesinden mevzun olmuştur. 1999 yılından beri canlandırdığı çeşitli karakterlerle ve rollerle karşımızda olan oyuncularımızdandır. Daha önce Behzat Ç., Canım Benim, Kurtlar Vadisi, Üvey Baba gibi dizlerde yer almıştır. 1,72 boyunda olan Yasemin Öztürk Ankara da dünyaya gelmiştir.

Tuğba Melis Türk

 7 eylül 1990, Bulgaristan da dünyaya gelen oyuncumuzu Best Model Of Turkey güzellik yarışmasında aldığı ödül ile tanımış bulunmaktayız. 2004 yılından bugüne kadar uzanan bir oyunculuk serüveni olan oyuncumuzu pek çok dizi ve sinema dünyasında görmüş bulunmaktayız. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Tutsak, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun ve Merhamet isimli pek çok yapımda yer almıştır. 2010 yılında Türkiye de en çok izlenen yarışma programlarından olan Survıvor da ünlülüler takımı kadrosunda yer almıştır. 1,76 boyu ile güzelliğiyle dikkat çeken oyuncularımız arasındadır.

Elif Buse Doğan

1993 doğumlu güzel oyuncumuz Kocaeli ilimizde dünyaya gelmiştir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından 2008 yılında mevzun olan oyuncumuzun asıl mesleği şarkıcılık olarak bilinmekte. 2016 yılında TRT müzikte sunuculuk yapan oyuncumuzu ilk kez 7 Melek filminde izleme fırsatı bulmaktayız.

Pelin Uluksar

25 Eylül 1994 İstanbul doğumlu oyuncumuz Yeditepe üniversitesi tiyatro bölümünden mevzundur. Müjdat Gezen Sanat Merkezinde bir süre çalışmış ve oyunculuk yapmıştır. NO:309, Bir Deli Rüzgar ve Vuslat isimli dizilerde yer almış ve bir çok izleyici tarafından beğenilmiş ve çok sevilmiştir.

Öznur Serçeler

1Ocak 1987 yılında Kayseri’de dünyaya gelmiştir. 1,67 boyundadır. Bilkent Üniversitesi Tiyatro Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Erkenci Kuş, Dolunay, Muhteşem Yüzyıl, Evli ve Öfkeli, Nuri ve Hayat Devam Ediyor gibi dizilerde yer almasının yanında Her Şey Aşktan, Hayati Tehlike, Deccal ve Karışık Kaset gibi sinema filmlerinde de yer almıştır.

7 Melek Filmi Vizyon Tarihi

 15 Temmuz darbe gecesini konu alan filmin vizyon tarihi olarak birçok izleyici tarafından merak konusu haline gelmekte. 7 den 70 e herkes tarafından beklenen 7 Melek filminin çekimlerine başlandığı bilinmekte. Filmin Şubat 2021 de vizyona girmesi bekleniyor.




Son Güncelleme: 01.02.2021 21:40
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Anahtar Kelimeler:
Darbe7Melek
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