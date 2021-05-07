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7 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda reyting yarışında birinci kim?

7 Mayıs 2021 Cuma günü reyting sonuçları ne? 7 Mayıs 2021 Cuma günü reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu? Bu akşam TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, ATV ekranlarında Akıncı, Kanal D kanalında Arka Sokaklar ve TV 8 kanalında ise Kırmızı Oda adlı diziler izleyicileriyle buluşacak. Herkes 7 Mayıs 2021 Cuma günü hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğu araştırılıyor. Peki, hangi dizi reyting sıralamasında birinci oldu? İşte, 7 Mayıs 2021 Cuma günü reyting sıralamasında birinci olan yapım...

07 Mayıs 2021 Cuma 22:28
7 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda reyting yarışında birinci kim?
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Televizyon kanallarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda gibi dizilerin hangisinin 7 Mayıs 2021 Cuma günü reyting birincisi olduğu ve dizilerin kendi aralarındaki reyting sıralamaları herkes tarafından merakla araştırılıyor.

7 Mayıs 2021 Cuma hangi dizi reyting birincisi oldu?

Televizyon izleyicileri tarafından merakla Cuma akşamlarının reyting sonuçları araştırılıyor. Bu akşam TRT 1 ekranlarında Payitaht Abdülhamid, ATV ekranlarında Akıncı, Kanal D kanalında Arka Sokaklar  ve TV 8 kanalında ise Kırmızı Oda adlı diziler izleyicileriyle buluşacak. Herkes 7 Mayıs 2021 Cuma günü hangi dizinin reyting sıralamasında birinci olduğunu araştırıyor.

7 Mayıs Cuma 2021 reyting sonuçları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre zirvenin sahibi belli oluyor. 7 Mayıs 2021 Cuma gününün reyting birincisi olan yapımı televizyon kanallarını yakından takip eden kişiler tarafından merakla araştırılıyor.

7 Mayıs 2021 Cuma günü reyting birincisi olan yapımın belli olacağı zaman yarın saat 10.00’dur. Reyting birincisi olacak olan yapımın hangi yapım olduğu belirlenir belirlenmez haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI NASILDI? (30 NİSAN 2021)

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ARKA SOKAKLAR

2 - KIRMIZI SOKAKLAR

3 - ESRA EROL'DA

4 - ARKA SOKAKLAR (ÖZET)

5 - HAVA DURUMU

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - KIRMIZI ODA

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - SON YAZ

4 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

5 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (ÖZET)

 




Son Güncelleme: 07.05.2021 22:28
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