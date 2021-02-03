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7. Koğuştaki Mucize filmi nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları

2019 yılının en çok izlenen filmi 7.Koğuştaki Mucize nerede çekildi? Konusu, oyuncu kadrosu ve daha fazlası yazımızda yer almaktadır.

03 Şubat 2021 Çarşamba 18:45
7. Koğuştaki Mucize filmi nerede çekildi? 7. Koğuştaki Mucize filmi konusu ve oyuncuları
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Beyaz Perde’de gösterime girdiği günden beri hakkında birçok yazı yazılan 7. Koğuştaki Mucize, kısa zaman önce televizyonda yayınlanınca tekrardan gündem oldu. 

 

Uyarlama olan 7.Koğuştaki Mucize, konusu ile bizleri hem güldürmüş hem ağlatmıştır.

 

Kısaca bahsedicek olursak bu filmde, küçük bir kızın ölümüne neden olmakla suçlanan çocuk zekasına sahip Memo ve 7 yaşındaki kızının hak arayışlarını ve mücadelesini izliyoruz.

 

Çekimler nerede gerçekleşti?

 

Çekimleri Beykoz ilçesi ve Muğla ilimizde yapılmış olan film, 11 Ekim 2019 tarihinde beyaz perdede bizlerle buluşmuştu.

 

Filmin oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Cecile Toyon  gibi başarılı isimler yer almaktadır.

 

2019 yılında film 5 milyon kez izlenerek en fazla izlenen film olmuştur.

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 18:45
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Aras Bulut İynemli7. Koğuştaki MucizeNerede çekildi
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