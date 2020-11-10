7. Koğuştaki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek

Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar Adayı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema alanında yer alan meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici kurulun kararıyla filminde 9’ncü Akademi Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.

7. Koğuştaki Mucize

Seçici kurulda 23 filmin arasından seçilen 7. Koğuştaki Mucize filmi dünya çapında izlenme sayısına ulaşarak büyük ses getirmişti.

Filmde kızı ile aynı zeka yaşına sahip olan babanın adalet arayışı içerisinde kızı ve çevresindeki insanlarla kurduğu duygusal bağ işlenmektedir. Filmin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur yer alırken ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur gibi önemli isimler eşlik ediyor.