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7. Koğuştaki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek

Başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur’un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin Oscar adayı oldu. İzlenme rekorları kıran film Akademi Ödüllerinde Türkiye’yi temsil edecek.

10 Kasım 2020 Salı 22:57
7. Koğuştaki Mucize filmi 93. Akademi Ödülleri'nde Türkiye'yi temsil edecek
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Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin’in üstlendiği 7. Koğuştaki Mucize filmi Türkiye’nin En İyi Uluslararası Film Oscar Adayı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada Sinema Genel Müdürlüğü ve sinema alanında yer alan meslek örgütü temsilcilerinden oluşan 16 kişilik Seçici kurulun kararıyla filminde 9’ncü Akademi Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil etmesine karar verildiği bildirildi.


Seçici kurulda 23 filmin arasından seçilen 7. Koğuştaki Mucize filmi dünya çapında izlenme sayısına ulaşarak büyük ses getirmişti.

7. Koğuştaki Mucize

Filmde kızı ile aynı zeka yaşına sahip olan babanın adalet arayışı içerisinde kızı ve çevresindeki insanlarla kurduğu duygusal bağ işlenmektedir. Filmin başrollerinde Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongur yer alırken ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal ve Yurdaer Okur gibi önemli isimler eşlik ediyor.



Son Güncelleme: 10.11.2020 22:57
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