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7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı

Türkiye basınında yankı uyandıran ve kısa süre içerisinde birçok okurun merakını toplayan Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı haberi ile ilgili güncel gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. 7 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyarak siz de en yeni ayrıntılardan haberdar olabilirsiniz.

07 Haziran 2021 Pazartesi 12:03
7 Haziran 2021 Pazartesi günü TRT Spor yayın akışı
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 7 Haziran 2021 Pazartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 7 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Özetler

09:50TFF 1. Lig Özetler

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:30İngiltere Premier Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Özetler

13:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

17:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

18:00Spor Merkezi (Canlı)

19:55Hava Durumu

20:00Spor Akşamı (Canlı)

21:00Aktüel Futbol (Canlı)

23:05TAKTİK ANALİZ (Canlı)

00:30Spor Artı (Canlı)

02:00Aktüel Futbol

04:05Spor Artı

05:35TAKTİK ANALİZ

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         


Son Güncelleme: 07.06.2021 12:03
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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