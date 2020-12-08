7 Aralık Çukur dizisinde çalan kötülerin gölgesi uzuh hava türküsü sözleri nedir?

Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi gün ki bölümünde çalan Kötülerin Gölgesi türkünün sözleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İsmi Uzun Hava olan türkü Tolga Çandar tarafından seslendirilmiştir.
Tolga Çandar Uzun Hava Türkü Sözleri
Yiğit olan ata biner atlanır
Yiğit olan her cefaya katlanır
Yiğit gölgesinde de yiğit saklanır
Kötülerin gölgesi olmaz dal olmaz
Ne yaman düşkünmüş yurttan ayrılmak
Hepimiz kırılır da yurdumuz vermek
Sırtı bozyam beyler nice oldu
Çıkalım da avşar dağı salına
El kataydım var yemez malına
Sıtkı bütün bir arkadaş yoluna
İptida kelleyi verenlerdeniz oy
Son Güncelleme: 08.12.2020 15:03