7 Aralık Çukur dizisinde çalan kötülerin gölgesi uzuh hava türküsü sözleri nedir?

Çukur dizisinin 7 Aralık Pazartesi gün ki bölümünde çalan Kötülerin Gölgesi türkünün sözleri izleyiciler tarafından merak ediliyor. İsmi Uzun Hava olan türkü Tolga Çandar tarafından seslendirilmiştir.

Tolga Çandar Uzun Hava Türkü Sözleri

Yiğit olan ata biner atlanır

Yiğit olan her cefaya katlanır

Yiğit gölgesinde de yiğit saklanır

Kötülerin gölgesi olmaz dal olmaz

Kılıç kabzasında da kınalı parmak

Ne yaman düşkünmüş yurttan ayrılmak

Hepimiz kırılır da yurdumuz vermek

Sırtı bozyam beyler nice oldu

Çıkalım da avşar dağı salına

El kataydım var yemez malına

Sıtkı bütün bir arkadaş yoluna

İptida kelleyi verenlerdeniz oy