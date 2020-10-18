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66 hangi şehir plakasıdır? Gönül Dağı dizisi 66 plaka kodu

TRT 1 kanalının Gönül Dağı dizisinde 66 plaka kodunun yer alması izleyicileri meraklandırdı. 66 hangi şehir plakasıdır sorusunun yanıtı içeriğimizde yer alıyor.

18 Ekim 2020 Pazar 03:22
66 hangi şehir plakasıdır? Gönül Dağı dizisi 66 plaka kodu
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TRT 1 ekranlarında başlayan ‘Gönül Dağı’ adlı dizide sık sık 66 plakasının görülmesi izleyicileri meraklandırdı. 66 plakasının hangi şehre ait olduğunu merak eden izleyiciler, plakanın diziyle bağlantısını çözmeye çalışıyor.

Dizide gördüğümüz 66 plakası Yozgat ilimize aittir. Böylece dizinin Yozgat ile doğrudan bağlantısı olduğu ve dizideki olayların bu şehit çerçevesinde gelişeceği düşünülüyor.

İl plakalarının tam listesi:

Adana 01

Adıyaman 02

Afyon 03

Ağrı 04

Amasya 05

Ankara 06

Antalya 07

Artvin 08

Aydın 09

Balıkesir 10

Bilecik 11

Bingöl 12

Bitlis 13

Bolu 14

Burdur 15

Bursa 16

Çanakkale 17

Çankırı 18

Çorum 19

Denizli 20

Diyarbakır 21

Edine 22

Elazığ 23

Erzincan 24

Erzurum 25

Eskişehir 26

Gaziantep 27

Giresun 28

Gümüşhane 29

Hakkari 30

Hatay 31

Isparta 32

İçel 33

İstanbul 34

İzmir 35

Kars 36

Kastamonu 37

Kayseri 38

Kırklareli 39


Kırşehir 40

Kocaeli 41

Konya 42

Kütahya 43

Malatya 44

Manisa 45

Kahramanmaraş 46

Mardin 47

Muğla 48

Muş 49

Nevşehir 50

Niğde 51

Ordu 52

Rize 53

Sakarya 54

Samsun 55

Siirt 56

Sinop 57

Sivas 58

Tekirdağ 59

Tokat 60

Trabzon 61

Tunceli 62

Şanlıurfa 63

Uşak 64

Van 65

Yozgat 66

Zonguldak 67

Aksaray 68

Bayburt 69

Karaman 70

Kırıkkale 71

Batman 72

Şınak 73

Bartın 74

Ardahan 75

Iğdır 76

Yalova 77

Karabük 78

Kilis 79

Osmaniye 80

Düzce 81

 



Son Güncelleme: 18.10.2020 03:32
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Anahtar Kelimeler:
66YozgatGönül DağıTRT
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