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6 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Kısa bir süre içerisinde Türkiye basınında dikkatleri üzerine toplayan Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili sular durulmuyor. Yazar kadromuzun yayınladığı 06.04.2021 tarihli haberi okuayrak en yeni gelişmelerden ilk önce siz haberdar olun.

06 Nisan 2021 Salı 00:00
6 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’6 Nisan 2021  Pazar TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 6 Nisan 2021 Pazar gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 10.45'da Survivor Panoroma ardından saat  12.30'da Kırmızı Oda geliyor. 20.00 akşam saatlerinde ise Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler yayınlanacak.

TV8 06.04.2021 Pazar yayın akışı;

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 Kırmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:00
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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