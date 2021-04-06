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6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?

Salı günü basında geniş bir yer bulan Salı TRT 1 yayın akışında neler var? haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. Salı TRT 1 yayın akışında neler var? konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Nisan 6 Salı tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 12:07
6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında neler var?
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 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:07
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Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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