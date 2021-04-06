İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Gündemde ilgi odağı haline gelen 6 Nisan 2021 tarihli Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 06-04-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:07
6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Takip Et:

 TRT 1 yayın akışı içerisinde 6 Nisan Salı günü izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği yapımlar ve yarışma programları bulunuyor. Öğle kuşağında dizilerin tekrar bölümleri milyonları ekran başına kilitlerken, dizi kuşağında da merakla izlenen yapımlara yer veriliyor. İzleyiciler sevdikleri yapımlara geç kalmamak için ‘’TRT 1’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TRT 1 ekranının 27 Mart Cumartesi günü izleyicileri karşısına çıkacak programlar aşağıda yer almaktadır.

TRT 1 6 Nisan Salı  yayın akışı

05.40 Seksenler

06.50 Acemi Anneler

08.15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09.30 Türkan Hanım’ın Konağı

11.00 Kalk Gidelim

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler

17.30 Seksenler

19.00 Ana Haber

20.00 Masumlar Apartmanı

00.15 Bir Zamanlar Kıbrıs

02.40 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi

03.35 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 canlı yayınını izlemek için;https://www.trt1.com.tr/yayin-akisi



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Camdaki Kız dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?
Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok, neden yayınlanmadı? Kırmızı Kamyon dizisi yeniden ne zaman başlayacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?

Popüler Haberler

6 Nisan 2021 Salı TRT 1 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
6 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışı
6 Nisan 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
Kanal 7 yayın akışı, bugün nasıl olacak? 6 Nisan 2021 Salı Kanal 7 dizi, film ve programları
Bugün Star TV ekranlarında hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı
Çukur TEMA Vakfı Ormanı fidan bağışı nasıl yapılır? Çukur Ormanı nerede olacak?
Çalışmayana devletten karşılıksız 1300 TL destek ödemesi! Başvuran herkes faydalanabiliyor!
Opel Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Akrep yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Vakıfbank 125.000 TL 60 ay vadeli 6 ay ertelemeli borç kapatma kredi kampanyasına nasıl başvuru yapılır?
Dünya Uyku Günü nedir, hangi gün, ne zamandır?
Mucize Doktor dizisi Gülin Sekreter’i kim canlandırıyor? Merve Bulut'un biyografisi
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
SGK anlaşmalı özel hastaneler ve fizik tedavi seans fiyatları 2021
Facebook iş başvurusu nasıl yapılır? Facebook’ta nasıl işe girilir?
Emekli promosyon ödemesi en fazla veren banka hangisidir? 2021 Banka emekli promosyonları kaç lira oldu?
Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Star Tv Kazara Aşk dizisi hakkında bilgiler
Trendyol 5 - 6 - 7 Nisan Ramazana Hazırlık Vakti indirimleri
Göztepe Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Göztepe – Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.