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6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?

Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? ile ilgili yeni ayrıntılar 6 Nisan 2021 Salı tarihinde internet ve yazılı basınla paylaşılmaya devam ediyor. 6 Nisan 2021 gününe ait Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var? hakkında tüm güncel detayları sitemizden okuyabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 12:01
6 Nisan 2021 Salı Star TV yayın akışı Star TV kanalında bugün neler var?
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Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Pazar Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Pazar günü yayın akışı sabah 06.30'da Bıçkın ile başlıyor. Saat 13.00'da ise Sefirin Kızı izleyicilerle buluşuyor. Saatler 19.00'ı gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20.00'ı gösterdiğinde Menejerimi Ara dizisi izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Star TV 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

06:30 Bıçkın

08:15 Kiracı

09:45: Asteriks ve Oburiks Gizli Görevde

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin KIzı

15:30 En Güzel Bölüm

16:00 Valerian ve Bin Gezen İmparatorluğu

19:00 Star Haber

20:00 Menajerimi Ara

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 12:01
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Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
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