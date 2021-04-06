6 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 4 Nisan Pazar

Show TV 4 Nisan Pazar yayın akışı;

Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

06:00 Alev Alev

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Bir Şansım Olsa

15:45 Kırmızı Kamyon

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Arıza

Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi