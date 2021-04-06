6 Nisan 2021 Salı Show TV yayın akışında ne var?

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için 4 Nisan Pazar
Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.
Show TV 4 Nisan Pazar yayın akışı;
06:00 Alev Alev
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
15:45 Kırmızı Kamyon
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Arıza
Show TV canlı yayınını izlemek için; https://www.showtv.com.tr/yayin-akisi
Son Güncelleme: 06.04.2021 12:05