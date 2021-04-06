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6 Nisan 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündeme servis edildiği ilk andan bu yana merak uyandıran ayrıntılarıyla dikkat çeken Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberine dair tüm sıcak gelişmeleri 06-04-2021 tarihli haberimizden öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 00:00
6 Nisan 2021 Salı Kanal 7'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH- HAFTA SONU

07:45 SÜPER KARDEŞLER

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 YARALI KALBİM

15:00 DÜNYA TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 YEMİN

21:30 BERAT KANDİLİ ÖZEL

00:15  RÜYA PEŞİNDE: TAKKECİ BABA

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:00
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GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
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