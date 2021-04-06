İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

6 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Gündemin kritik başlıklarından birisi olan Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberi ile ilgili yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de hemen 06.04.2021 tarihli haberimizi okuyarak haberle ilgili en yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 06:01
6 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Takip Et:

Kanal 7, her hafta sevilen yapımları ekranlara taşıyor. Kanal 7 ekranlarında dizi ve filmlerin yanı sıra birçok program ve yarışma ekranlara getiriliyor.

İzleyiciler her hafta sevdikleri yapımların yeni bölümlerini kaçırmamak adına “Kanal 7’de bugün ne var” sorusunu araştırıyor.

Kanal 7 ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 06:30’da Kanal’de Sabah programıyla başlıyor. Programda güne dair gelişmeler değerlendiriliyor. Saatler 11:50'yi gösterdiğinde Yaralı Kalbim dizisinin yeni bölümü izleyiciler ile buluşuyor. Daha sonra 15:20'de Masum dizisinin yeni bölümü yayınlanıyor. Akşam 18:00’de ise Haber Saati programıyla güne dair önemli haberler izleyicilere aktarılıyor.

Kanal 7 dizi yayın akışında Salı günü saatler 19:00’u gösterdiğinde sevilen dizi Emanet yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Kanal 7 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:30 KANAL 7 DE SABAH- HAFTA SONU

07:45 SÜPER KARDEŞLER

09:50 NURSAÇAN'LA SOHBETLER

11:20 GÜNDÜZ GECE

13:00 YARALI KALBİM

15:00 DÜNYA TADI

16:00 MASUM

18:00 KANAL 7 HABER SAATİ

19:00 YEMİN

21:30 BERAT KANDİLİ ÖZEL

00:15  RÜYA PEŞİNDE: TAKKECİ BABA

Kanal 7 canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 06.04.2021 06:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GünlükFilmDiziYayın AkışıKanal 7
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları
Yasak Elma Şahika öldü mü, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
Yasak Elma Şahika öldü mü, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu?
The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Maraşlı yeni bölüm neden yok? Maraşlı bu akşam yok mu? Yeni bölüm ne zaman?
Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarındaki adam
Testo Taylan kimdir? Beypazarı reklamlarındaki adam
Tekiş anlamı nedir? Melik Tekiş tarihte kimdir, nasıl öldü?
Tekiş anlamı nedir? Melik Tekiş tarihte kimdir, nasıl öldü?

Popüler Haberler

6 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı TV8 kanalında bugün neler var?
TV8'de 6 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? TV8 6 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
6 Nisan 2021 Salı Kanal 7 yayın akışı: Dizi, film ve programları
Star TV 6 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
6 Nisan 2021 Salı günü Show TV yayın akışı
Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova biyografisi ve rol aldığı yapımlar
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyeti nedir?
Milletvekili maaşları ne kadar? Nisan 2021 Milletvekili olmak için sağlanması gereken şartlar nedir?
Tarifeye ek telefon nasıl alınır? Tarifeye ek telefon fiyatları sorgulama
Reyting sonuçları; 5 Nisan 2021 Pazartesi Uyanış Büyük Selçuklu, Yasak Elma, Çukur reyting sonuçları
La Casa De Papel 5. yeni sezon ne zaman başlayacak?
İş Sağlığı ve Güvenliği devlet desteği başvuru şartları nelerdir? 2021 İSG devlet desteği alma işlemleri
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının adı nedir? Dispozofobi hastalığının tanımı
Yıpranan saça evde yapılabilecek maske tarifleri 2021
Kırmızı illerde yeni gelen yasaklar neler?
The Witcher yeni sezon ne zaman başlayacak? The Witcher 2. sezon tarihini belli oldu mu?
Apple reklam yüzü olmak için başvuru nasıl yapılır? Apple iş başvuru formu
Koltuk altı kararması nasıl geçer? Koltuk altı kararmasına pratik çözüm
Yasak Elma Şahika öldü mü, Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Amazon Prime Gaming Türkiye ücretsiz oyunları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.