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6 Nisan 2021 Salı günü TV8 yayın akışı

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Salı günü TV8 yayın akışı haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 06.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:04
6 Nisan 2021 Salı günü TV8 yayın akışı
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TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde milyonları ekran başına kilitleyen yapımlar yer alıyor. Her sezonda yayın hayatında yer verdiği yarışma, dizi, sinema filmi ve sağlık programlarını kaçırmak istemeyenler “TV8’de bugün ne var?” sorusunun yanıtını aramaya başladılar. 

TV8’in haftalık yayın akışı içerisinde Pazar günü 06:30’da Oynat Bakalım ekranlara geliyor.Survivor Panorama canlı olarak  10:15’te ekranlarda olacak. 12.30'da ise Kırmızı Oda ekranlarda. Saatler 20:00 gösterdiğinde Survivor 2021 yeni bölümü ile severleriyle buluşacak. 

TV8 6 Nisan 2021 Pazar yayın akışı

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

08:30 Çook Yaşa

10:00 Süper 1 Takım

10:15 Survivor Panaroma

12:30 KIrmızı Oda

15:30 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021

TV8  canlı yayınını izlemek için TIKLAYIN



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:04
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Anahtar Kelimeler:
Fox Tv Yayın AkışıFox Tv
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