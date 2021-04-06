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6 Nisan 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? ile ilgili gelişmeleri 6 Nisan 2021 Salı tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 18:09
6 Nisan 2021 Salı ATV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 07:30 de ATV Hafta Sonun'da  Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Hafta içi haberlerinden sonra saat 08.00’da Kahvaltı Haberlerini izleyebilirsiniz.

ATV günlük yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 30 Mart Salı yayın akışı

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13.00 ATV Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma

16.20 Esra Erol’da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

00.20 Bir Zamanlar Çukurova

03.00 Kırgın Çiçekler

05.00 Bir Zamanlar Çukurova

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 06.04.2021 18:09
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