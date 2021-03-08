6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı

Her dizi, reyting sonuçlarını merak etmektedir. Dizinin gidişatı için reytingler önemli bir unsurdur. Altı Mart cumartesi reytingleri de belli oldu. altı Mart’ta ATV kanalından kardeşlerim dizisi, TRT1’den Gödül Dağı dizisi, Star Tv kanalından İbo Show programı, Show Tv kanalından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekranlarda yer aldı. Diziler reyting için birbirileriyle mücadele etti. İşte reyting sonuçları şu şekilde sıralandı.

Total ilk 10 program

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

5 SURVIVOR TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 HAVA DURUMU KANAL D

Total ilk 10 puan

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SURVIVOR TV8

8 IBO SHOW STAR TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D