İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!

6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı

Reyting sonuçları sabah saatlerinde belli olmaktadır. Her gün diğer günün reyting sonuçları belli olurken, dizilerin devam edip etmeyeceğini, kaçıncı sırada yer aldığını ve artış veya azalma gösterip göstermediği reyting sonuçlarıyla anlaşılmaktadır. Altı Mart Cumartesi günü reyting sonuçları da belli oldu. İşte, reyting sonuçları.

08 Mart 2021 Pazartesi 03:56
6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı
Takip Et:

Her dizi, reyting sonuçlarını merak etmektedir. Dizinin gidişatı için reytingler önemli bir unsurdur. Altı Mart cumartesi reytingleri de belli oldu. altı Mart’ta ATV kanalından kardeşlerim dizisi, TRT1’den Gödül Dağı dizisi, Star Tv kanalından İbo Show programı, Show Tv kanalından Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekranlarda yer aldı. Diziler reyting için birbirileriyle mücadele etti. İşte reyting sonuçları şu şekilde sıralandı.

Total ilk 10 program

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

4 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

5 SURVIVOR TV8

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SHOW ANA HABER SHOW TV

8 IBO SHOW STAR TV

9 HAVA DURUMU KANAL D

10 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

Total ilk 10 puan

1 GONUL DAGI TRT 1

2 KARDESLERIM ATV

3 KUZEY YILDIZI ILK ASK SHOW TV

4 SHOW ANA HABER SHOW TV

5 GONUL DAGI (OZET) TRT 1

6 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

7 SURVIVOR TV8

8 IBO SHOW STAR TV

9 KUZEY YILDIZI ILK ASK (OZET) SHOW TV

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 03:56
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Reyting6 MartDiziSıralamaProgram
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti
Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?
Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
Teşkilat dizisinde hangi şarkı ve türküler yer alıyor? Kim söylüyor? Sözleri neler?
Teşkilat dizisinde hangi şarkı ve türküler yer alıyor? Kim söylüyor? Sözleri neler?

Popüler Haberler

Maraşlı dizisinde Aziz Bey karakteri dikkat çekti
6 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları açıklandı
Maraşlı dizisinin Acar'ı kimdir?
Kardeşlerim dizisinin konusu nedir? Dizi özeti
Teşkilat dizisinin oyuncuları bölüm başı ne kadar maaş alıyor?
Asgari geçim indirimi neye göre hesaplanır? 2021 Agi hangi durumlarda verilmez?
‘Sevgili Geçmiş’ dizisi konusu ve oyuncuları
BİM aktüel ürünler kapsamında Piranha marka sese duyarlı ambiyans aydınlatıcı nedir? Fiyatı ne kadar?
Teşkilat dizisinde hangi şarkı ve türküler yer alıyor? Kim söylüyor? Sözleri neler?
2021 Malta asgari ücret ne kadar?
Netflix Türkiye'den çekilecek mi? Lisans RTÜK başvurusu yapmadı!
Survivor Yasin ve Barış neden kavga etti, diskalifiye mi olacaklar?
15 Temmuz şehitleri için selalar ne zaman okunacak?
Ramazan'da teravih namazı cemaatle kılınacak Mı? Ramazan'da camiler ibadete açık olacak mı? Diyanet'den cevap!
Benimle Söyle yeni sezon ne zaman başlayacak? Kanal D Benimle Söyle yeni sezon tarihi
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kenya asgari ücreti ne kadar?
Atv canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Alevlerin Ardından'a katılan Toprak Can Adıgüzel Kimdir? Ali karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.