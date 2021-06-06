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6 Haziran 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?

6 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları gündem oldu. Pazar akşamları televizyonda yayınlanan Teşkilat, Menajerimi Ara ve Kefaret gibi sevilen diziler reyting yarışına giriyor. Dizi seveler Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret kim birinci oldu, Pazar günü reytinglerde hangi dizi birinci oldu sorularını araştırıyor. 6 Haziran Pazar reytingleri merakla bekleniyor.

06 Haziran 2021 Pazar 21:15
6 Haziran 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?
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6 Haziran 2021 Pazar gününün reyting sonuçları merak ediliyor. Pazar akşamları televizyon ekranlarından birbirinden değerli programların yanı sıra sevilen diziler büyük bir reyting savaşının içerisine girişiyor. İzleyiciler sevdikleri dizilerin reytinglerde kaçıncı olduğunu merak ediyor.

Pazar akşamları televizyonda Kefaret, Teşkilat, Menajerimi Ara dizileri yayınlanırken, bu dizilerin yanı sıra Survivor 2021 ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi ekranların fenomen programları da yayınlanıyor.

6 Haziran 2021 Pazar reyting sonuçları

6 Haziran Pazar gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları bu akşam yayınlanacak yapımların ardından gün içinde yetkili şirket tarafından ölçümlerin değerlendirilmesi sonucu açıklanmaktadır. Yetkili şirket reyting sonuçlarını bir gün sonra sabah 10:00’da açıklamaktadır. Reyting sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

Geçen haftanın reyting sonuçları (30 Mayıs 2021 Pazar)

Yetkili firma tarafından reyting sonuçları Total, AB ve ABC olmak üzere üç farklı kategoride açıklanmaktadır. 6 Haziran Pazar günü sonuçlarına bakıldığında Total grupta ilk sıra TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ın oldu. AB grubunda da ilk sırayı Teşkilat dizisi kaptırmadı. Total ve AB grubunda ilk 10 ise şu şekilde; 


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:15
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Anahtar Kelimeler:
Reyting25nisan
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