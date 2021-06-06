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6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

Pazartesi TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Haziran 6 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:04
6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 6 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı

05:50 Vuslat

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:15 Türkan Hanım'ın Konağı

12:00 Kalk Gidelim

14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

17:00 Anneler

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

00:15 Masumlar Apartmanı 

03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

04:05 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:04
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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