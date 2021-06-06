6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı! Bugün hangi filmler var?

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
TRT 1 6 Haziran 2021 Pazartesi yayın akışı
05:50 Vuslat
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
10:15 Türkan Hanım'ın Konağı
12:00 Kalk Gidelim
14:00 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber (Canlı)
00:15 Masumlar Apartmanı
03:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
04:05 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
TRT 1 frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11958
Polarizasyon: -
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 nasıl izlenir?
TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.