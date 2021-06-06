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6 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?

Yayınlandığı günden beri okurlarımızın dikkatini çekmeye devam eden. Pazar TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var? haberi ile ilgili merak ettiğiniz en yeni ayrıntılar 06.06.2021 tarihli haberimizde.

06 Haziran 2021 Pazar 21:04
6 Haziran 2021 Pazar TRT Spor yayın akışı TRT Spor kanalında bugün neler var?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:002020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00Olimpiyat Ateşi
  • 09:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 11:00A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - AZERBAYCAN "
  • 12:40AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:55A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI FIVB MİLLETLER LİGİ KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE-TAYLAND" (Canlı)
  • 16:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 16:55CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI "TÜRKİYE - ÇEKYA" (Canlı)
  • 19:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 19:55Spor Kitaplığı
  • 20:00AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)
  • 21:55AVRUPA 21 YAŞ ALTI FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ. "ALMANYA-PORTEKİZ" (Canlı)
  • 00:00Spor Artı (Canlı)
  • 01:00AKTÜEL FUTBOL TRANSFER
  • 02:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 03:00AVRUPA 21 YAŞ ALTI FUTBOL ŞAMPİYONASI FİNAL KARŞ. "ALMANYA-PORTEKİZ"
  • 04:40Spor Artı
  • 05:40AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 06:152020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 06:58İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 6 Haziran 2021 Pazar TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı sabah 2020-2021 Sezon Sonu Derlemesi ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Avrupa Şampiyonası Finalleri yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Bülteni ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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