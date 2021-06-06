6 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışında neler var?

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.

İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazar TRT 1 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

03:58İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

04:00İmparatoriçe Ki

06:00Yeşil Deniz

08:45Diriliş "Ertuğrul"

11:50Enine Boyuna (Canlı)

13:00Şehirden Uzakta

14:10Masumlar Apartmanı

17:10Tozkoparan İskender

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00Teşkilat

23:45Büyük Keşif : Fatih Gemisi

00:15Gönül Dağı

03:25Diriliş "Ertuğrul"

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Bir Zamanlar Kıbrıs ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Enine Boyuna adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Teşkilat ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6