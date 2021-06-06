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6 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 6 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

06 Haziran 2021 Pazar 21:03
6 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Kanal D yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 6 Haziran 2021 Pazar Kanal D ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Kanal D yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler Kanal D 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Kanal D’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar Kanal D yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Kanal D 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

 

  • 01:15Osmanlı: Bir İmparatorluğun...
  • 03:30Müzik Arası
  • 04:30Güllerin Savaşı
  • 07:00Geniş Aile
  • 08:30Konuştukça
  • 09:45Magazin D Pazar
  • 12:00Arda İle Omuz Omuza
  • 13:00Takip 3 : Son Karşılaşma
  • 15:15Camdaki Kız
  • 19:00Kanal D Ana Haber
  • 20:00Çok Güzel Hareketler 2
  • 23:45Uzaylı İstilası

Kanal D nasıl izlenir?

Kanal D ekranlarında 6 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Geniş Aile dizisi ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen Magazin D programı yer alırken akşam kuşağında komedi skeç programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı ekranlara geliyor. Kanal D 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Kanal D dizi yayın akışında 6 Haziran 2021 Pazar günü Sadakatsiz dizisi yayınlanacak. Günlük yayın akışında 6 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Kanal D televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Kanal D canlı yayını takip edilebiliyor.

Kanal D canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Kanal D frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12103

Polarizasyon yatay

Symbol rate 8333

FEC 2/3

Modulasyon: 8SPK, Pilot: ON

Kanal D hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 24

D-Smart: 22

Turksat Kablo TV: 3

Teledünya: 25

Tivibu: 23

Turkcel TV+: 22


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:03
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