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6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı

6 Haziran 2021 tarihinde basına aktarılan ve halen gelişmeleriyle dikkat çeken Pazar günü TV 8 yayın akışı haberi ile ilgili en yeni ayrıntıları okumak için siz de hemen 06-06-2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:04
6 Haziran 2021 Pazar günü TV 8 yayın akışı
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Son yılların yükselen televizyon kanalı TV 8 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 6 Haziran 2021 Pazar TV 8 ekranlarında yayınlanan heyecan dolu yarışmalar izleyiciler tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Son yıllarda yarışma programlarının yanı sıra dizileriyle de öne çıkan TV 8 ekranlarından her yaş kesimine uygun birbirinden değerli yapımlar izleyici karşısına çıkıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TV 8 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. TV 8 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazar TV 8 yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TV 8’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TV 8 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 00:15Survıvor Ekstra
  • 01:30Dizi
  • 03:308*8
  • 04:45Bilginiz Olsun
  • 06:30Oynat Bakalım
  • 07:15Oynat Bakalım
  • 08:30Çook Yaşa
  • 09:45On Yaş Genç
  • 10:30Süper 1 Takım
  • 10:45Survıvor Panorama
  • 13:45Kırmızı Oda
  • 17:15Sinema
  • 20:00Survıvor

 

TV 8 nasıl izlenir?

TV 8 6 Haziran 2021 Pazar günü yayın akışı Çook Yaşa programıyla başlıyor. Öğlen yayın akışında sevilen yarışma programı On Yaş Genç ve Süper 1 Takım ekranlara geliyor. İzleyiciler TV 8’de bugün ne var, TV 8 günlük yayın akışını merak ediyor. TV 8 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı akşam kuşağında ekranların reyting rekortmeni yarışması Survivor ile devam ediyor.

TV 8 belirtilen uydu alıcıları üzerinden belirlenen frekansların girilmesiyle televizyondan takip edilebiliyor. Bunun yanı sıra online olarak TV 8 resmi sitesi üzerinden canlı yayınlar takip edilebiliyor.

TV 8 canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

TV 8 frekans bilgileri

Türksat 4A Uydusu

Frekans: 12356 MHz

Polarizasyon: Yatay (Horizontal)

Symbol Rate: 7100 Ksym/s

Fec: 2/3

TV 8 hangi platformlarda yayınlanıyor?

Kablo TV: 34

Digitürk: 28

Teledünya: HD 29 – SD 907


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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