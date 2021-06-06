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6 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Pazar Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 6 Haziran 2021 Pazar gününde yayınlanan haberimizde Pazar Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var? hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

06 Haziran 2021 Pazar 21:03
6 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
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Fox TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. Fox TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. 6 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 6 Haziran 2021 Pazar Fox TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Fox TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Fox TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Fox TV 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Fox TV 6 Haziran 2021 Pazar yayın akışı

  • 02:30Son Yaz - Tekrar
  • 05:00Masumiyet - Tekrar
  • 06:00Aşk Yeniden - Tekrar
  • 08:30İlker Karagöz İle...
  • 11:15Kadının Eseri
  • 12:30Bay Yanlış - Tekrar
  • 13:30Merve Yıldırım İle Benden...
  • 15:30Sen Çal Kapımı - Tekrar
  • 19:00Fox Ana Haber Haftasonu
  • 20:00Kefaret

Fox TV nasıl izlenir?

Fox TV ekranlarında 6 Haziran 2021 Pazar günü gündüz kuşağında yayınlar Çalar Saat ile başlıyor. Öğlen kuşağında sevilen programlar Kadının Eseri ile Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi programı yer alırken akşam kuşağında Kefaret dizisi ekranlara geliyor. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen dizi ve filmlerin yanı sıra eğlenceli yarışma programları da yer alıyor. Fox TV yayın akışında Son Yaz, Savaşçı gibi sevilen filmler yayınlanacak. Fox TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımları anında izlemek isteyen izleyiciler Fox TV’de bugün ne var, 6 Haziran 2021 Pazar Fox TV günlük yayın akışını araştırıyor. Fox TV günlük yayın akışında 6 Haziran 2021 Pazar günü birbirinden değerli yapımlar yer alıyor.

Fox TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Fox TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Fox TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Fox TV frekans bilgileri

Türksat 4A

Frekans 12329

Polarizasyon yatay

Symbol rate 6666

FEC 2/3

Fox TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 25

D-Smart: 25

Turksat Kablo TV: 23

Tivibu: 24

Turkcel TV+: 24


Son Güncelleme: 06.06.2021 21:03
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