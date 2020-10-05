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57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!

Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen ve bu sene 57.’si düzenlenen Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi Kar Kırmızı seyirciyle buluştu! Pandemiden dolayı film seyri açık havada gerçekleştirildi.

05 Ekim 2020 Pazartesi 22:50
57. Altın Portakal Film Festivali’nin ilk filmi seyirciyle buluştu!
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Türkiye’nin en önemli film festivali olan Altın Portakal Film Festivali bu sene 57. Kez düzenleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen film festivali aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da destekleniyor. Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen festival bu sene pandemi durumundan dolayı Yıldızların Altında 1 Açıkhava Sineması’nda yapıldı. Festivalde ulusal kategoride izlenen ilk film Kar Kırmızı filmi oldu.

Tedbirlere Uyulmadı

Her ne kadar pandemi kapsamında tedbirler alınmış olsa bile festivale katılan izleyiciler sosyal mesafe kurallarına uymadılar. Ateş ölçümü ve maskelerin de kontrol edildiği güvenlik kontrolü sırasında kuyruk olan bazı vatandaşlar aralarına mesafe koymadılar.


Kar Kırmızı İlk Defa İzlendi

İlk defa Altın Portakal Film Festivali’nde izleyicileri ile buluşan Kar Kırmızı filminin yönetmeni Atalay Taşdiken, filmde yer alan oyuncular Mehmet Usta, Özge Gürel, Nergis Öztürk, Cemal Toktaş ve filmin müzik yapımcısı kameralar karşısına geçerek ekip pozu verdiler.

Yönetmen Atalay Taşdiken yaptığı açıklamasında filmi, çekimler sırasında hayatını kaybeden annesine armağan etti. İlk defa izlenen Kar Kırmızı filmi ise izleyiciler tarafından alkışla karşılandı.



Son Güncelleme: 05.10.2020 22:50
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Anahtar Kelimeler:
Altın PortakalKar KırmızıFestival
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