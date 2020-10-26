50M2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix 50M2 oyuncuları, dizi konusu ve fragmanı

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu olan Netflix Türkiye’deki yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Son olarak yeni yayın döneminde Netflix’te yer alacağı ifade edilen Türk komedi dizisi 50m2 ile ilgili araştırmalar başladı.

50m2 Konusu, Oyuncuları ve Çıkış Tarihi

Netflix’in yeni yayın döneminde yayınlayacağı Türk dizilerinden olan 50m2’nin konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Netflix platformunda yayınlanacak olan ilk Türk komedi dizisi olarak tarihe geçecek olan 50m2 dizisinin çekimlerine pandemi sürecinden önce başlanmış ancak virüsün ortaya çıkmasıyla birlikte çekimler yarım kalmıştı. Normalleşme sürecinde dizinin çekimleri yeniden başladı ve başarılı bir şekilde sonlandırıldı.

Komedi türünde kendini gösterecek olan 50m2 dizisi absürt sahneleri ile ön plana çıkacak. Özellikle Leyla ile Mecnun dizisinin sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle izlenmesi beklenen 50m2 dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerinde topluyor.

50m2 Dizisi Oyuncuları

50m2 dizisinin oyuncularına bakıldığında karşımıza oldukça deneyimli isimler çıkıyor. Ancak oyuncu kadrosunun yanı sıra teknik ekipte de bir o kadar sevilen ve ünlü isimler bulunuyor. Leyla ile Mecnun dizisi ile izleyicilerin gönlünü fethetmiş senaristbu dizinin de senaryosunu üstlenmiş durumda.

Dizinin yönetmenlik koltuğunda ise daha önce pek çok dizi ve filmin yönetimini gerçekleştirmiş Selçuk Aydemir üstlendi. Selçuk Aydemir ile Burak Aksak’ın bir araya geldiklerinde ortaya ne kadar iyi yapımlar çıktığı herkes tarafından bilinmektedir.

Dizinin oyuncu kadrosuna bakıldığında ise Engin Öztürk, Aybüke Pusat, Kürşat Alnıaçık, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yiğit Kirazcı, Özgür Emre Yıldırım, Tuncay Beyazıt, Tuğçe Karabacak, Hasan Yalnızoğlu ve Murat Kılıç gibi önemli isimlerin yer aldığı görülüyor.

50m2 Dizisinin Konusu

Dizinin konusuna bakıldığında yer altı dünyasının gizemli tetikçilerinden olan Gölge’nin babası gibi gördüğü Servet tarafından büyük bir ihanete uğraması ve her şeyi bir kenara bırakıp sıradan bir mahallede terzi kimliğine bürünerek yaşamaya başlaması anlatılıyor. Kara mizah olarak bilinen türdeki dizide Leyla ile Mecnun’da olduğu gibi bol kahkahalı bölümlerin yer alacağı düşünülüyor.

50m2 Dizisi Ne Zaman Yayınlanacak?

2020 senesinin ilk aylarında çekimlerine başlanan dizinin çekimlerinin farklı ülkelerde devam ettiği biliniyor. Ancak çekim sürecinde ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilmesi gibi bir durum ortaya çıktı. Aksayan çekimler normalleşme sürecinde tamamlanabildi. Çekimleri sonlanan 50m2 dizisinin Netflix platformunda 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacağı öne sürülüyor. Herhangi bir aksaklık yaşanmadığı sürece dizi bu tarihte izlenebilecek.