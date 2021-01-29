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50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Online dizi film platformu Netflix’in yeni yerli yapımı 50m2 yayınlandı. Senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı 50m2 konusu ve oyuncuları merak konusu oldu.

29 Ocak 2021 Cuma 16:45
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
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Netflix, Türk yapımı dizilerine son olarak 50m2 dizisi eklendi. Yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir’in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak’ın kaleme aldığı 2021’in en merak edilen dizilerinden biriydi.

50m2 konusu ne?

Hayatını kurtarmak adına kaçan Gölge isimli gizemli tetikçi, bir mahallenin terzi dükkanına girer. Bu sırada terzi dükkanının sahibi vefat etmiştir. Mahalle sakinleri dükkanda Gölge’yi görünce terzinin oğlu sanıp aralarına alır.

Gölge mahalle halkı içerisinde kendisini de saklayabileceğini düşünür ve bu yalana devam eder. Ancak zaman içerisinde mahalle halkına ısınan gölge onlardan biri olmaya başlar.

50m2 oyuncuları kim?

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel




Son Güncelleme: 29.01.2021 16:45
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Anahtar Kelimeler:
50m2DiziNetflix
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