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50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?

Netflix ekranlarında yayınlanan 50 m2 dizisi konusu ve oyuncularıyla ilgi çekmiş ve merak edilmiştir. İlk sezonu 8 bölümden oluşan 50 m2 dizisi konusu ile izleyicilerin beğenisini toplamıştır. Peki dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?

28 Şubat 2021 Pazar 14:45
50 M2 Netflix oyuncuları kimdir, dizide hangi oyuncular hangi karakterlere hayat vermektedir?
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50 M2 netflix dizisi

Netflix ekranlarında yayınlanan Türk dizisi 50 m2 dizisi seyircilerin karşısına çıkmaktadır. Dizinin konusu ise Servet adında karanlık bir adamın geçmişi ile ilgili bir şey hatırlamayan Gölge adında bir gence yardım için çıktıkları yolda zorlukları anlatmaktadır. 

Gölge, Servetin ihanetine uğrar. Kendinin kim olduğunu öğrenmeye çalıştığı yolda kendini Âdem olarak bir mahallede bulur. Adem’in kim olduğunu bilmemektedir. Onun yerine geçen Gölge mahallenin çektiği sıkıntılara da şahit olur. Mahallenin dertlerini, sıkıntılarını çözmeye çalışan Gölge karşısında Servet’i görür. Tekrardan Servet’in karşısına çıkmaya hazırlanır. 

Burak Aksak’ın yazdığı BKM film yapımcılığını üstlendiği, Selçuk Aydemir’in yönettiği 50 m2 dizi Netflix’te yayınlanmaktadır. Dizinin birinci sezonu 8 bölümden oluşmaktadır. 27 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. 

50 m2 dizisi  oyuncuları

Aybüke Pusat

Dizide Dilara rolüne hayat vermektedir. Muhtarın kızı olan Dilara mahallede pastahane işletmektedir. Dilara için pastanesi çok önemlidir. 

Engin Öztürk

Gölge karakterine hayat vermektedir. Babası alkolik birisi olan Gölgenin annesinin öldüğünü düşünse de yanıldığını anlar. Ailesinin ölümünden Servet’in olduğunu öğrendir ve en büyük düşmanı Servet olur.

Kürşat Alnıaçık

Servet karakterine hayat vermektedir. Karanlık işlerle uğraşan Servet, Gölgenin ailesini öldürmüştür. Özlem’e güvendiğini yanıldığını anlaması uzun zaman alacaktır.

Cengiz Bozkurt

Mahallenin muhtarıdır. Babadan oğula geçen muhtarlık nedeniyle adı da muhtardır.

Tolga Tekin

Mesut karakterine hayat vermektedir. Mahallenin karanlık adamıdır. Otopark işletmektedir. Cinayetten gözaltına alınır.

Tuncay Beyazıt 

Turan karakterini canlandırmaktadır. Civan’ın babası ve muhtarın arkadaşıdır. İçinden geçenleri hemen söyler. Civan’ı cesaretlendirmek isterken onu sakatlar. Bu yüzden Civan babasını öldürür.

Yiğit Kirazcı

Yakup karakterini canlandırmaktadır. Yetim ve öksüz olan Yakup, Dilara’ya aşıktır. Dilara’yı kıskandığı için Gölgeye düşman kesilir. 

Hasan Yalnızoğlu

Leke karakterini canlandırır. Servet’in adamıdır. Yakup, Lekeyi öldürür. Gölge ve Yakup bu ölümü saklarlar. 

Özgür Emre Yıldırım

Civan karakterini canlandırır. Ayağında engel olan Civan çevresine zarar vermektedir. En son babasını boğarak öldürmüştür. 

Tuğçe Karabacak 

Özlem karakterine hayat vermektedir. Servet, Özlem’i kızı gibi görmektedir. Avukat olan Özlem Servetin arkasında ki kişi olarak bilinmektedir. 

Gaye Gürsel

Servetin gittiği psikologdur.

Murat Kılıç

Dizide hoca olarak rol almaktadır. Camiye gelen herkesi korur. Sözleriyle Gölgeyi etkilemiştir.

Cansu Dağdelen 

Aysel karakterini canlandırır. Civan’ın eski sevgilisi olan Aysel Civan sakatlanınca ondan ayrılır. Bu nedenle Civan hırslanır. 



Son Güncelleme: 28.02.2021 14:45
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Netflix50m2Oyuncu
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