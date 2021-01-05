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5 Ocak Salı 2021 Eşkıya Hekimoğlu Baraj dizileri yayınlanacak mı?

Ekranların sevilen dizileri Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Baraj dizileri için 5 Ocak 2021’de yayınlanacak mı sorusu sorulmaya başlandı. İşte detaylar..

05 Ocak 2021 Salı 01:34
5 Ocak Salı 2021 Eşkıya Hekimoğlu Baraj dizileri yayınlanacak mı?
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Ekranların sevilen dizileri Eşkiya, Hekimoğlu, Baraj dizileri için 5 Ocak 2021’de yayınlanacak mı sorusu sorulmaya başlandı. Yeni yıllla birlikte Kanallar reklam politikası gereği dizi yayınlarının tarihinde değişiklik yapabiliyor. İşte detaylar...

Eşkiya, Hekimoğlu, Baraj dizileri 5 Ocak 2021 yerine 12 Ocak 2021 Salı günü ekranlarda olacak.

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 12 Ocak 2021 Salı günü izleyiclerle buluşacak. Kanalların reklam anlaşması gereği yılın ilk haftalarında reklam ücreti vermezler bu yüzden dizilerin yayınlanması da değişiklik gösterebilir.



Son Güncelleme: 05.01.2021 01:34
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DiziYayın2021BarajHekimoğlu
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