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5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

07:25 sularında basına yansıyan Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları haberine ilişkin yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Ocak 5 2021 tarihli haberimizi okuyarak sıcak gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 07:25
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
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TV8 haftalık yayın akışı içerisinde izleyicilerin büyük bir ilgiyle takip ettiği birçok yapım yer alıyor. Milyonları ekran başına kilitleyen yarışma programları ve dizilere ev sahipliği yapan kanalla ilgili izleyiciler ‘’5 Ocak 2021 Salı TV8’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

TV 8 ekranlarında 5 Ocak 2021 Salı gününde ekranlara aktarılacak olan programlara bakıldığında ilk olarak saat 06.00’da Oynat Bakalım ardından saat 07:15’de 8’de Sağlık programı geliyor. 09:00’da MasterChef Türkiye, 14:15’de Doya Doya Moda ekranlara geliyor. 20:00 akşam saatlerinde ise sinema filmi yayınlanacak.

TV8 05.01.2021  2 OCAK 2021 CUMARTESİ yayın akışı

06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Masterchef Türkiye

14:15 Doya Doya Moda
18:15 Sinema
20:00 Sinema

TV8 Canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ...



Son Güncelleme: 05.01.2021 07:25
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Tv8 Canlı YayınTv8 Yayın AkışıTv8
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