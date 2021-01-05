İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında okurlarımız tarafından merak edilen birçok sıcak gelişme gündeme gelmeye devam ediyor. Bu sıcak gelişmelere yer verdiğimiz 05.01.2021 tarihli haberimizi okuyarak, tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 07:10
5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı,  Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Hedefim Sensin film severlerin karşısına çıkıyor.

Star TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin

Star TV canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.01.2021 07:10
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziSalıYayın AkışıStar Tv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Show TV'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 5 Ocak 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Grip aşısı SGK karşılıyor mu? Grip aşısı SGK ödeme şartları
Çoçuk yardım parası kimlere verilir? Çoçuk yardım parası nereye yatar?
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 5 Ocak 2021 Salı
ÇGHB 2 Ersin Korkut kimdir, kaç yaşında, nereli?
Beren Saat'in yeni dizisinin konusu ne? Netflix yapımı Atiye dizisi konusu
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi devam edecek mi, dizi yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
2020 kadir gecesi ne zamandır? Hangi güne denk geliyor, kaç gün kaldı?
Araç aldıktan kaç gün sonra trafik sigortası yapılabilir? Araç alındığında hemen sigorta yapılmalı mı?
Evlilikten sonra kimlik değiştirme süreci nasıl işler?
Subay olmak için sağlanması gereken şartlar? Subaylar aylık ne kadar maaş alır?
Steam'de oyun oynayarak para kazanma nasıl olur?
Açıktan üniversiteye nasıl girilir? 2021 Açıktan üniversite okumak için gerekli şartlar neler?
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Kadayıflı muhallebi için malzemeler yapım malzemeleri ve tarifi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.