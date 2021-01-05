5 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?

Show TV, her yeni sezonda milyonları ekran başına kilitleyen yapımları ekranlarına taşıyor. Show TV yayın akışı içerisinde yer alan dizi, eğlence programı, ana haber programı büyük bir ilgiyle izleniyor. İzleyiciler de kaçırmak istemedikleri programların yayın saatlerini öğrenebilmek için ‘’5 Ocak 2021 Salı Show TV’de bugün ne var?’’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Show TV günlük yayın akışı içerisinde Salı günü Kendine İyi Bak, Show Ana Haber ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar yer alıyor. Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı içerisinde 20.00’de Güldür Güldür Show öne çıkıyor.

Show TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin



12:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme18.45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show

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