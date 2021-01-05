İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 5 Ocak 2021 Salı tarihli haberimize göz aratak Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 19:13
5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

Kanal D yayın akışı içerisinde izleyicilerin merakla takip ettiği birçok yapım bulunuyor. Kamuoyunu yakından ilgilendiren gelişmelerin verildiği programlara ek olarak dizi ve film yapımları da izleyicilerin karşısına çıkıyor. Sevdikleri programlara geç kalmamak isteyen izleyiciler merakla ‘Kanal D’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtını araştırıyor.

Kanal D günlük yayın akışı içerisinde 07.00’de Sihirli Annem yer alıyor. Sevilen dizi tamamlandıktan sonra 09.00’da Neler Oluyor Hayatta programı izleyicilerin karşısına çıkacak. Kanal D haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan Gelinim Mutfakta ise 13.00’te ekranlarda izleyicilerin karşısına çıkacak.

Kanal D dizi yayın akışı içerisinde ise salı günleri Hekimoğlu ekranlara taşınıyor. 

Kanal D 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

07:00 SİHİRLİ ANNEM

09:00 NELER OLUYOR HAYATTA

11:00 YAPRAK DÖKÜMÜ

13:00 GELİNİM MUTFAKTA

15:45 YATIYA MİSAFİRİM VAR

18:45 KANAL D ANA HABER

20:00 HEKİMOĞLU

00:15 YARATIK: COVENANT

02:15 YATIYA MİSAFİRİM VAR (Tekrar)

04:15 KÜÇÜK AĞA

Kanal D canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 05.01.2021 19:13
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kanal DKanal D Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

5 Ocak 2021 Salı Kanal D'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Masumlar Apartmanı dizisi Ege kimdir? Emir Özden kimdir, nereli yaşı kaç?
5 Ocak 2021 Salı günü Star TV yayın akışı
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
5 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı Show TV kanalında bugün neler var?
Masumlar Apartmanı dizisine katılan Gizem Katmer kimdir? Neriman karakteri kimdir?
Baraj Fulya kimdir? İrem Tuncer kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Eminevim için ihtiyaç kredisi alınır mı? Ocak 2021 Eminevim sistemi ile ev sahibi nasıl olunur?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne demektir? Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı, tabiri nedir?
Süt parası ve emzirme ödeneği başvurusu nasıl yapılır, başvuru nereye yapılır? 2021
Gelinim Mutfakta yarışmacısı Zeynep kimdir, kaç yaşında, nereli?
Babam ile Sosyal Mesafe dizisi oyuncuları kimlerdir?
Türkiye'de transfer sezonu ne zaman kapanacak? Transferde son gün ne zaman?
2020 Spotify pemium paketlere göre üyelik fiyatları
EKPSS branş sıralaması nedir, branş bazında sıralamaları güncellendi mi?
Gününü dolduran ve prim borcu olan emekliye Ziraat Bankası kredi kampanyası
2021 Ocak ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Sabıkası olanlar polis ya da bekçi olabilir mi? Polis veya bekçiliğe engel suçlar nelerdir?
Türkiye il plaka ve telefon kodları listesi 2021
İŞKUR evde iş ilanları var mı? İŞKUR evde paketleme iş ilanları?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.