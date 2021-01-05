5 Ocak 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.
Star TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Yeni Bir Ev
18.40 Star Haber
20:00 Hedefim Sensin
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