5 Ocak 2021 Salı günü Star TV yayın akışı

Star TV, her hafta izleyicilerin beğeniyle takip ettiği programları ekranlara getiriyor. Salı Star TV’de bugün yayınlanacak dizi, film, yarışma ve birçok program her hafta milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

İzleyiciler her hafta “Star TV’de bugün ne var, Star TV yayın akışı, Star TV dizi yayın akışı sorularını araştırıyor. Star TV ekranlarında Salı günü yayın akışı sabah 07:00’de Mesut Yar ile Bugün programıyla başlıyor. Ardından ekranların sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan’la Sabah Sabah programı ekranlara geliyor. Saatler 18:30’u gösterdiğinde Star TV ekranlarında Star Ana Haber ekranlara geliyor ve günün önemli konuları izleyicilere aktarılıyor.

Star TV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

Akşam kuşağında Star TV ekranlarında saatler 20:00’yi gösterdiğinde Hedefim Sensin film severlerin karşısına çıkıyor.

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Yeni Bir Ev

18.40 Star Haber

20:00 Hedefim Sensin

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