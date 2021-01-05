5 Ocak 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08.00’de ‘Kahvaltı Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Kahvaltı Haberleri’nden sonra saat 10.00’da gizlenen gerçeklerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan programlar arasında yerini alıyor. ATV Gün Ortası ise Türkiye ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeleri ekranlara taşıyan ve ATV haftalık yayın akışı

içerisinde yer alan programlar arasında bulunuyor.

5 Ocak 2021 Salı ATV dizi yayın akışı Beni Bırakma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı ekranlara getiriyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden EDHO, her hafta milyonları ekran başına kilitliyor.

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz.

ATV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

04:40 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

00:20 HERCAİ

02:50 KANATSIZ KUŞLAR

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ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.