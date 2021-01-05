İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
SGK ve Bağ Kur ve memur emeklilerinin maaş zam oranları belli oldu
Son Dakika
SGK ve Bağ Kur ve...

5 Ocak 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Gündeme bomba gibi düşen Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 05.01.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

05 Ocak 2021 Salı 07:26
5 Ocak 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Takip Et:

ATV ekranlarında salı günleri izleyicilerle buluşan yapımlar izleyiciler tarafından araştırılıyor. ‘ATV’de bugün ne var?’ sorusunun yanıtı da izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. ATV yayın akışı içerisinde 08.00’de ‘Kahvaltı Haberleri’ izleyicilerin günün ilk saatlerinde bilgi sahibi olmasını sağlıyor. ATV günlük yayın akışı içerisinde de milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran bu programda dış politikadan ekonomiye, magazinden spora kadar pek çok gündem maddesi ele alınıyor.

Kahvaltı Haberleri’nden sonra saat 10.00’da gizlenen gerçeklerin aydınlatıldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan programlar arasında yerini alıyor. ATV Gün Ortası ise Türkiye ve dünya genelinde yaşanan önemli gelişmeleri ekranlara taşıyan ve ATV haftalık yayın akışı

 

içerisinde yer alan programlar arasında bulunuyor.

5 Ocak 2021 Salı ATV dizi yayın akışı Beni Bırakma ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ı ekranlara getiriyor. ATV haftalık yayın akışı içerisinde öne çıkan dizilerden EDHO, her hafta milyonları ekran başına kilitliyor.

ATV haftalık yayın akışı sitemizde sürekli yayınlanmaktadır, takip ederek bilgi edinme şansına sahip olabilirsiniz. 

ATV 5 Ocak 2021 Salı yayın akışı

04:40 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

08:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI

14:00 BENİ BIRAKMA

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

00:20 HERCAİ

02:50 KANATSIZ KUŞLAR

ATV canlı yayınını kesintisiz izlemek için TIKLAYINIZ

ATV tarihçesi

Dinç Bilgin'in 12 Temmuz 1993'te deneme yayınlarını başlattığı ATV, 9 Eylül 1993'te normal yayınlarına başlamıştır. 90'lı yıllarda yayınladığı yerli dizilerle büyük bir izleyici kitlesine hitap etmeyi başaran ATV; Mayısıs 2005'te Ciner Grubuna, 2007'de Turkuvaz A.Ş.'ye satılmıştır.



Son Güncelleme: 05.01.2021 07:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Atv Ekranlarında Neler VarAtv Canlı Yayın Akışı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
Show TV Ağır Romantik filminin konusu ve oyuncu kadrosu
MasterChef şampiyonu belli oldu!
MasterChef şampiyonu belli oldu!
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
Survivor 2021 kadrosu belli oldu! Gönüllüler İlayda Şeker kimdir?
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
MasterChef’in büyük ödülü belli oldu
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sena Özdemir kimdir?

Popüler Haberler

5 Ocak 2021 Salı ATV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
5 Ocak 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları
TRT 1 canlı yayın akışı 5 Ocak 2021 Salı TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal D 5 Ocak 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
5 Ocak 2021 Salı Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
Kanal 7'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Show TV'de 5 Ocak 2021 Salı tarihinde ne var? 5 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Çoban istihdam desteğinden faydalanamayacak olanlar kimlerdir? çoban desteği alma şartları
Erken emekliliğin kişiye sağladığı fırsatlar nelerdir?
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 5 Ocak 2021 Salı Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
21:00'da insanlar neden alkış yapıyor? Neyi alkışlıyorlar?
TRT EBA Anaokulu içeriği nedir?
23 Haziran İstanbul seçimi sandık görevlisi görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
2020 Hac gidiş dönüş fiyatları kaç para oldu? Hac paraları ne zaman, nereye yatırılacak?
Kadın girişimcilere destek sağlayan kurum ve kuruluşlar hangileridir?
Acil nakit ihtiyacı olan sicili bozuk vatandaşa kamu bankalarından anında kredi
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 5 Ocak 2021 Salı
Whatsapp bellek yetersiz hatası nasıl çözülür? Whatsapp fotoğraf gönderemiyorum bellek yetersiz!
Asgari geçim indirimi hangi hallerde ödenir? 2021 AGİ hangi gelirde uygulanır?
Steam'de oyun oynayarak para kazanma nasıl olur?
Çoçuk yardım parası kimlere verilir? Çoçuk yardım parası nereye yatar?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.