5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı

Başta dizi severler olmak üzere pek çok kişi 5 Nisan 2021 Pazartesi televizyonlarda olan yapımları merak ediyor. Kanal D, ATV, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star Tv ve Kanal 7’de hangi dizi, program ve filmlerin olduğu araştırılıyor.
Televizyonda yayınlanan dizi ve filmler merak edilmeye devam ederken takip edilen dizilerin günlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı da araştırılanlar arasında yerini alıyor.
5 Nisan 2021 ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Maraşlı
5 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
14:45 Yatıya Misafirim Var
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi
23:30 Sadakatsiz
5 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz
18.40 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
5 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı
08:00 Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 Aşk Yeniden
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
5 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40 Seksenler (Altyazılı)
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım’ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55 Acemi Anneler
17:15 Seksenler (Altyazılı)
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
5 Nisan 2021 TV8 yayın akışı
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor
13:45 Doya Doya Moda
17.45 Survivor Panaroma
20:00 Survivor
5 Nisan 2021 Show TV yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur
5 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı
06:30 Kanal 7’de Sabah
07:45 Film
08:45 Kördüğüm
10:40 Küçük Yolcu
11:40 Bir Garip Aşk
14:20 Mutfağım Şahane
15:20 Masum
18:00 Kanal 7 Haber Saati
19:00 Emanet
21:15 Bir Garip Aşk
23:20 Ah Kalbim