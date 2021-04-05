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5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı

Başta dizi severler olmak üzere pek çok kişi 5 Nisan 2021'de yayınlanacak olan yapımları merak ediyor. Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star TV ve Kanal 7'nin yayın akışları araştırılıyor.

05 Nisan 2021 Pazartesi 13:48
5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı
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Başta dizi severler olmak üzere pek çok kişi 5 Nisan 2021 Pazartesi televizyonlarda olan yapımları merak ediyor. Kanal D, ATVFox TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star Tv ve Kanal 7’de hangi dizi, program ve filmlerin olduğu araştırılıyor. 

Televizyonda yayınlanan dizi ve filmler merak edilmeye devam ederken takip edilen dizilerin günlerinde herhangi bir değişiklik olup olmadığı da araştırılanlar arasında yerini alıyor.  

5 Nisan 2021 ATV yayın akışı

 

08:00 Kahvaltı Haberleri 

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert 

13:00 ATV Gün Ortası 

14:00 Beni Bırakma 

16:20 Esra Erol’da 

19:00 ATV Ana Haber 

20:00 Maraşlı 

5 Nisan 2021 KANAL D yayın akışı

 

07:00 Sihirli Annem 

09:00 Neler Oluyor Hayatta? 

11:00 Yaprak Dökümü 

13:00 Gelinim Mutfakta 

14:45 Yatıya Misafirim Var 

18:45 Kanal D Ana Haber 

20:00 Harry Potter ve Ateş Kadehi 

23:30 Sadakatsiz 

5 Nisan 2021 STAR TV yayın akışı

 

07:00 Mesut Yar ile Bugün 

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 

13:15 Gerçeğin Peşinde 

16.30 Söz 

18.40 Star Haber 

20:00 Sefirin Kızı 

5 Nisan 2021 FOX TV yayın akışı

 

08:00 Çalar Saat 

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün 

12:45 Aşk Yeniden 

14:00 Temizlik Benin İşim 

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 

20:00 Yasak Elma 

5 Nisan 2021 TRT 1 yayın akışı

 

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı 

05:40 Seksenler (Altyazılı) 

06:35 Acemi Anneler 

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 

09:00 Türkan Hanım’ın Konağı 

11:00 Kalk Gidelim 

13:30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar 

15:55 Acemi Anneler 

17:15 Seksenler (Altyazılı) 

19:00 Ana Haber 

19:55 Doğrusu Ne? 

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu 

5 Nisan 2021 TV8 yayın akışı

 

06:30 Oynat Bakalım 

07:15 8’de Sağlık 

08:30 Oynat Bakalım 

09:30 Survivor 

13:45 Doya Doya Moda 

17.45 Survivor Panaroma 

20:00 Survivor 

5 Nisan 2021 Show TV yayın akışı

 

08:00 Kendine İyi Bak 

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler 

11:30 Yeni Gelin 

12:30 Adını Feriha Koydum 

15:15 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 

18.45 SHOW Ana Haber 

20:00 Çukur 

5 Nisan 2021 Kanal 7 yayın akışı

 

06:30 Kanal 7’de Sabah 

07:45 Film 

08:45 Kördüğüm 

10:40 Küçük Yolcu 

11:40 Bir Garip Aşk 

14:20 Mutfağım Şahane 

15:20 Masum 

18:00 Kanal 7 Haber Saati 

19:00 Emanet 

21:15 Bir Garip Aşk 

23:20 Ah Kalbim 

 
 



Son Güncelleme: 05.04.2021 13:48
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Anahtar Kelimeler:
5 Nisan 2021Yayın AkışıKanal DStarFoxTRT1ShowATVKanal 7
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