5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı

Başta dizi severler olmak üzere pek çok kişi 5 Nisan 2021 Pazartesi televizyonlarda olan yapımları merak ediyor. Kanal D, ATV, Fox TV, TV8, TRT 1, Show TV, Star Tv ve Kanal 7’de hangi dizi, program ve filmlerin olduğu araştırılıyor.