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5 Haziran 2021 reyting sonuçları; Kardeşlerim, Savaşçı, İbo Show reyting birincisi kim oldu?

5 Haziran Cumartesi 2021 reyting sonuçları merak konusu oldu. Kardeşlerim, Savaşçı gibi diziler Cumartesi günü büyük bir reyting yarışına girişiyor. Dizi severler sevdikleri dizilerin kaçıncı olduğunu merak ederken hangi dizi kaçıncı oldu, Cumartesi günü reytinglerde kim birinci oldu sorularını araştırıyor.

06 Haziran 2021 Pazar 13:33
5 Haziran 2021 reyting sonuçları; Kardeşlerim, Savaşçı, İbo Show reyting birincisi kim oldu?
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5 Haziran Cumartesi 2021 reyting sonuçlarına büyük bir ilgi bulunuyor. Cumartesi akşamları birbirinden değerli yapımların yanı sıra sevilen isimlerin yer aldığı diziler kıyasıya bir reyting savaşına girişiyor. Cumartesi günü Savaşçı, İbo Show gibi yapımlar reyting savaşının en önde gelen yapımları olarak biliniyor. Sevilen yapımları takip eden izleyiciler hangi dizi kaçıncı oldu, Cumartesi günü reytinglerde kim kaçıncı sırada gibi soruları merak ediyor.

Reyting sonuçları yetkili firma tarafından Total, AB ve ABC olmak üzere üç grupta açıklanıyor. Bu üç grupta da sevilen yapımlar kıyasıya bir reyting yarışına girişiyor.

5 Haziran 2021 Cumartesi reyting sonuçları

5 Haziran Cumartesi gününün reyting sonuçları açıklanmadı. Reyting sonuçları yetkili firma tarafından bu akşam yayınlanacak yapımların incelenmesi sonucunda bir sonraki günün sabahında açıklanmaktadır. Sonuçlar açıklandığında içeriğimizde bulabilirsiniz.

Geçen haftanın reyting sonuçları (29 Mayıs Cumartesi)

Geçen hafta Cumartesi yani 29 Mayıs Cumartesi tarihinin reyting sonuçlarına bakıldığında Cumartesi günü Total listede zirve Kardeşlerim dizisinin olmuştu. Bu diziyi Gönül Dağı dizisi takip etmişti. AB listesinde ise Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizisinin yer değiştirdiği görülüyor.

ABC grubunda ise Gönül Dağı ilk sıradaki yerini korurken, Kardeşlerim ikinci sırada yer aldı. Total, AB ve ABC grubunda geçen hafta ilk 10’da yer alan yapımlar ise şu şekilde;


Son Güncelleme: 06.06.2021 13:33
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Anahtar Kelimeler:
SurvivorKardeşlerimIbo ShowReytingDizi
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