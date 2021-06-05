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5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Sıcak ayrıntılarıyla dikkat çeken Cumartesi TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? haberine dair en yeni bilgileri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 05-06-2021 tarihli haberimizi okuyarak bu yeni bilgileri siz de öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 14:49
5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

04:50 İMPARATORİÇE Kİ

07:05 YEŞİL DENİZ

09:05 YEDİ NUMARA

10:05 TOZKOPARAN İSKENDER

11:40 ANNELER STÜDYO

13:30 BENİM ADIM MELEK

16:25 TEŞKİLAT

19:00 ANA HABER

20:00 GÖNÜL DAĞI

00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI

TRT 1 nasıl izlenir?

TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Benim Adım Melek ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Anneler Stüdyo adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı ekranlara geliyor.

TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.

TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…

TRT 1 frekans bilgileri

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11958

Polarizasyon: -

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6


Son Güncelleme: 05.06.2021 14:49
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Trt 1 Yayın AkışıTrt 1
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