5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı: Dizi, film ve programları

TRT 1 yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor.
İzleyiciler TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “TRT 1’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
Her yapımı izlenme rekorları kıran TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.
TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
04:50 İMPARATORİÇE Kİ
07:05 YEŞİL DENİZ
09:05 YEDİ NUMARA
10:05 TOZKOPARAN İSKENDER
11:40 ANNELER STÜDYO
13:30 BENİM ADIM MELEK
16:25 TEŞKİLAT
20:00 GÖNÜL DAĞI
00:15 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
01:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ ARTI
TRT 1 nasıl izlenir?
TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Yeşil Deniz adlı diziyle başlıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT 1’de bugün ne var, TRT 1 günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. TRT 1 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Benim Adım Melek ve Tozkoparan İskender adlı sevilen diziler yer alıyor. Sevilen dizilerin yanı sıra Anneler Stüdyo adlı sevilen program gündüz kuşağında yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise reyting rekortmeni dizi Gönül Dağı ekranlara geliyor.
TRT 1 kanalı televizyon ekranlarından canlı olarak takip edilebildiği gibi online olarak canlı olarak da izlenebiliyor.
TRT 1 canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT 1 frekans bilgileri
Uydu: TÜRKSAT 4A
Frekans: 11958
Polarizasyon: -
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6