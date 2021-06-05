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5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?

Güncel haberleri yakından takip edenlerin merak ettikleri Cumartesi Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak? hakkında yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Hemen 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak, Cumartesi Star TV'de bugün neler var? ile ilgili güncel bilgilere anında ulaşabilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 23:50
5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV'de bugün neler var? Hangi dizi, film ve programlar yer alacak?
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Star TV yayınlarıyla milyonlar kişi tarafından takip ediliyor. 5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV ekranlarında yayınlanan diziler, programlar ve diğer yapımlar izleyicilerden tam not alıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde özellikle yeni sezonda yayınlanmaya başlayan diziler reyting rekorları kırıyor. 

İzleyiciler 5 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı içerisinde yer alan sevdikleri dizi, film ve programları kaçırmamak adına “Star TV’de bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

Her yapımı izlenme rekorları kıran Star TV ekranlarında yayınlanan dizi, film, yarışma ve diğer programlar izleyicilerin beğenisini toplamaya devam ediyor. Star TV yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor.

Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

10:00 BURCU İLE HAFTA SONU

12:00 VAHE İLE EVDEKİ MUTLULUK

14:00 YERLİ DİZİ

16:30 YERLİ DİZİ

18:45 STAR HABER

20:00 İBO SHOW

Star TV nasıl izlenir?

Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Burcu İle Hafta Sonu programıyla başlıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışı içerisinde sevilen yapımlar yer alıyor. İzleyiciler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına Star TV’de bugün ne var, Star TV günlük yayın akışı nasıl gibi soruları araştırıyor. Star TV 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde öğle kuşağında Vahe ile Evde Mutluluk adlı sevilen program yer alıyor. Akşam yılları sonra ekranlara dönen ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in sunumuyla İbo Show programı yayınlanacak.

Star TV televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden belirlenen kanallarda yayınlanıyor. Bu televizyon kanallarının yanı sıra online olarak Star TV canlı yayını takip edilebiliyor.

Star TV canlı yayın ful HD izlemek için tıklayınız…

Star TV frekans bilgileri

Uydu: Türksat 4A

Alış Frekansı: 12015 MHz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 27500 Msym/s

FEC Rate: 5/6

Star TV hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 327

D-Smart: 24

Turksat Kablo TV: 26

Turkcell TV+: 23


Son Güncelleme: 05.06.2021 23:50
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Anahtar Kelimeler:
Star Tv Yayın AkışıStar Tv
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